Otto produzioni, di cui tre nuove stagioni di serie già andate in onda e le altre tutte novità. E’ questo il primo dato che emerge guardando alla proposta della fiction Mediaset per il 2022/2023. Perché se negli ultimi anni la fiction di Cologno Monzese si ritrovava a chiudere dopo una sola stagione, ora le cose sembrano cambiate.

Così come sta iniziando, seppur lentamente, a cambiare l’affetto del pubblico verso le produzioni seriali in onda su Canale 5, se è vero che -come scritto sopra- la prossima stagione tre serie torneranno in onda con nuovi episodi (le stagioni già andate in onda sono recuperabili su Mediaset Infinity). E sono produzioni che il pubblico ha premiato con gli ascolti.

Stiamo parlando di Fosca Innocenti 2, con Vanessa Incontrada; Luce dei Tuoi Occhi 2, con Anna Valle e Giuseppe Zeno e Buongiorno Mamma 2, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Tre fiction molto differenti l’una dall’altra, a testimoniare l’intenzione di Mediaset di diversificare la propria offerta sul campo seriale, passando dal crime leggero, al drama sentimentale fino al family drama.

E le altre novità? Poche le informazioni a riguardo, ma quel che è certo che le nuove fiction Mediaset punteranno anche su volti che il pubblico è abituato a vedere in serie tv di successo. A cominciare da Claudio Amendola, che sarà protagonista de Il Patriarca (in un’intervista l’attore aveva parlato di un progetto lungo tre stagioni), serie d’azione con un protagonista ambiguo.

Dal mondo delle fiction di successo arriva anche Francesca Chillemi che, insieme a Can Yaman, aprirà la stagione in autunno con Viola Come il Mare (inizialmente destinata alla primavera scorsa), tratto dal libro “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (edito da Sellerio). Una serie crime con numerosi elementi comedy con protagonista una giornalista ed un poliziotto.

Daniele Liotti –dopo l’addio ad Un Passo dal Cielo– sarà invece protagonista de L’Anima Gemella, definita da Mediaset un drama. La ragazza di Corleone (prodotto da Taodue) sarà invece un thriller melò con protagonista Rosa Diletta Rossi nei panni di una ragazza che prova a staccarsi dalla famiglia mafiosa. Nel cast anche Fortunato Cerlino (con cui Rossi ha già lavorato in Nero a metà) e Alessandro Fella. Infine, dalla Francia Bardot, serie tv che racconterà la vita di Brigitte Bardot, a cui darà volto Julia de Nunez, affiancata da Valentina Romani e Giuseppe Maggio.

Fiction Mediaset 2022/2023, i ritorni

Buongiorno, mamma 2

© Ufficio Stampa Mediaset

Seconda stagione del family drama prodotto da Lux Vide che racconta la storia della famiglia Borghi tra passato e presente e non pochi misteri. Il tutto, tramite la voce fuori campo di Anna (Maria Chiara Giannetta) che, in coma da anni, segue le vicende della propria famiglia e del marito Guido (Raoul Bova), alle prese con i quattro figli. Sei prime serate.

Fosca Innocenti 2

© Banijay Studios Italy, foto di Cristina Di Paolo Antonio

Dopo il successo dell’inverno scorso, Vanessa Incontrada torna nei panni del vicequestore di Arezzo, pronta a nuove indagini e soprattutto ad affrontare la sua prima grande storia d’amore con l’amico di sempre, Cosimo (Francesco Arca), che nell’ultima puntata della prima stagione non è più partito per New York per starle accanto. Quattro prime serate

Luce dei tuoi occhi 2

Nel finale della prima stagione, Emma Conti (Anna Valle) intravede una ballerina che potrebbe essere la figlia che credeva di aver perso e che invece ha vissuto in tutti questi anni a Vicenza mentre lei si rifaceva una vita a New York. Ma sarà davvero lei? Insieme a Enrico (Giuseppe Zeno) si metterà nuovamente sulle tracce di Alice, trovando nuovi misteri legati alla sua famiglia ed alle persone che la circondano. Sei prime serate.

Fiction Mediaset 2022/2023, le novità

Viola come il mare

Tratto dal libro “Conosci l’estate” di Simona Tanzini (ed. Sellerio), la protagonista è Viola (Francesca Chillemi), una giornalista televisiva romana che vive a Palermo ed affetta da un disturbo della percezione, la sinestesia, ovvero associa ogni persona, luogo o vicenda a cui partecipa ad una musica ed ad un colore. Oltre a questo, deve anche affrontare una malattia degenerativa che determinano il suo modo di muoversi e di approcciarsi alla realtà. Durante la storia, fa la conoscenza di Zelig (Can Yaman), poliziotto incontrato tramite il suo ex caporedattore e che lei soprannomina così per via della sua capacità di “cambiare colore”. Sei prime serate.

Il Patriarca

Claudio Amendola è il protagonista di questa nuova serie d’azione, nei panni di Nemo Bandera, uomo che tramite una serie di attività illegali si è arricchito al punto da diventare uno degli uomini d’affari più potenti della Puglia. Quando scopre di essere affetto dall’Alzheimer, cerca di nascondere la sua condizione, mettendosi alla ricerca del suo successore. Sei prime serate.

L’Anima Gemella

Drama con protagonista Daniele Liotti, di cui non si hanno informazioni a riguardo. Quattro prime serate.

La ragazza di Corleone

Una giovane ragazza (Rosa Diletta Rossi) cerca di staccarsi dalla sua famiglia mafiosa. Quattro prime serate.

Bardot

Produzione francese che ripercorre la storia di Brigitte Bardot (Julia de Nunez) tra i 15 ed i 25 anni, ovvero dal 1949 al 1959, quando la sua carriera era agli inizi. Tre prime serate.