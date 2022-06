Abbiamo appena salutato Don Matteo 13, ma Raiuno non ha intenzione di lasciarci senza le avventure della canonica e dei carabinieri di Spoleto. Da giovedì 2 giugno 2022, infatti, torna Don Matteo 12, la dodicesima stagione della fortunatissima fiction targata Lux Vide e Rai Fiction (l’ultima, per intenderci, in cui Terence Hill compare in tutti gli episodi, prima del passaggio di testimone con Raoul Bova): evidentemente, sono delle repliche, in quanto questa stagione è già andata in onda dal 9 gennaio al 19 marzo 2020. Un periodo che ricordiamo tutti molto bene, essendo state le prime settimane di pandemia, durante cui Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno ancora di più tenuto compagnia ai telespettatori. Facciamo, allora, un ripasso per ricordarci meglio i dettagli di Don Matteo 12, che ha riservato non poche sorprese: proseguite nella lettura!

Don Matteo 12, quante puntate sono?

Don Matteo 12, la prima puntata del 9 gennaio 2020 Guarda le altre 51 fotografie → In tutto, gli episodi della dodicesima stagione sono dieci, ciascuno della durata di circa cento minuti. E’ la prima volta che Don Matteo cambia formato: fino all’undicesima stagione, infatti, gli episodi erano della durata di 50 minuti circa, ed andavano in onda due per sera. Da questa stagione, invece, ogni serata racconta un’unica storia. L’ultima puntata va quindi in onda il 4 agosto.

Don Matteo 12, la trama

Don Matteo 12 continua a seguire le indagini dei carabinieri di Spoleto su casi di omicidio ed aggressione che avvengono in città. Nelle loro indagini, le Forze dell’Ordine incrociano sempre quelle non ufficiali di don Matteo (Hill) che, con le sue parole e la sua capacità di ascoltare, aiuta i colpevoli a costituirsi. Il protagonista deve anche affrontare la vita nella canonica e di chi la frequenta, aiutato come sempre dalla perpetua Natalina (Nathalie Guetta) e da Pippo (Francesco Scali).

Don Matteo Don Matteo 12 e l'addio a Caterina, la moglie di Cecchini Continuiamo a seguire, inoltre, la storia tra il Capitano dei carabinieri Anna Olivieri (Giannetta) ed il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico): se i due ad inizio stagione sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, nel corso delle puntate si lasceranno, dopo che Anna scopre il tradimento di Marco con un’altra donna, di cui lui si pente subito. Anche Cecchini (Frassica) vive una nuova fase: dopo la morte -avvenuto off screen- di Caterina (Caterina Sylos Labini), il Maresciallo inizia una relazione con Elisa (Pamela Villoresi), madre di Anna.

La trama teen vede invece ancora protagonista Sofia (Maria Sole Pollio), questa volta alle prese con un altro ragazzo, Jordi (Lino Di Nuzzo), mentre Ines (Aurora Menenti) è una bambina che inizia a frequentare la canonica nell’attesa che il padre Sergio (Dario Aita) torni a riprenderla.

Don Matteo 12, il cast

La serie mantiene il suo cast principale dell’undicesima stagione, con delle aggiunte di nuovi attori ed attrici altrettanti nuovi personaggi.

Terence Hill: Don Matteo

Nino Frassica: Nino Cecchini

Maria Chiara Giannetta: Anna Oliveri

Maurizio Lastrico: Marco Nardi

Nathalie Guetta: Natalina

Francesco Scali: Pippo

Maria Sole Pollio: Sofia

Pietro Pulcini: Ghisoni

Pamela Villoresi: Elisa

Francesco Castiglione: Barba

Domenico Pinelli: Romeo

Nuovi personaggi

Dario Aita: Sergio La Cava, ex carcerato e papà di Ines

Aurora Menenti: Ines, figlia di Sergio

Serena Iansiti: Pm Sara Santonastasi

Lino Di Nuzzo: Jordi, nuovo interesse amoroso di Sofia

Jenny De Nucci: Alice

Riccardo de Rinaldis Signorelli: Rik

Le guest-star

La dodicesima stagione è nota anche per aver ospitato numerose guest-star. A cominciare dal primo episodio, in cui vediamo Fabio Rovazzi. Nel secondo invece, compare Christiane Filangeri. Nel terzo episodio c’è il ritorno di Simone Montedoro (il mitico Capitano Tommasi, video in alto), di Nadir Caselli (Lia) e di Giorgia Surina (il Pm Bianca Venezia). Nel quarto, invece, compare Paolo De Vita, nel quinto i The Jackal, nelle persone di Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru.

Nel settimo episodio sono guest-star Elena Sofia Ricci, qui nei panni di se stessa, ed Antonio Catania; infine, nell’ultimo episodio spicca la presenza di Stefano Dionisi. E’ curioso notare che nella nona puntata compare in una sorta di cameo anche Flavio Insinna, ma nei panni di se stesso mentre conduce L’Eredità: il conduttore ed attore è tornato ad interpretare Anceschi nella tredicesima stagione.

Don Matteo 12, episodi

Ecco l’elenco completo degli episodi della dodicesima stagione: ogni episodio ha come titolo uno dei Dieci Comandamenti.

Episodio 1: Non avrai altro Dio all’infuori di me

Episodio 2: Non nominare il nome di Dio invano

Episodio 3: Ricordati di santificare le feste

Episodio 4: Onora il padre e la madre

Episodio 5: Non uccidere

Episodio 6: Non commettere adulterio

Episodio 7: Non rubare

Episodio 8: Non dire falsa testimonianza

Episodio 9: Non desiderare la donna d’altri

Episodio 10: Non desiderare la roba d’altri

Don Matteo 12, location

Dov’è girato Don Matteo 12? Dalla nona stagione, la serie è ambientata a Spoleto, in Umbria: in particolare, per gli esterni il set è stato allestito in Piazza Duomo, a Palazzo Bufalini (la sede della caserma) e nella Basilica di Sant’Eufemia (la chiesa di don Matteo). Presente anche il bar Tric Trac, il cui proprietario, Spartaco Grilli, compare nei panni di se stesso.

Don Matteo 12 su RaiPlay

Tutta la stagione è già interamente disponibile su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dov’è possibile rivedere tutte le stagioni.