Don Matteo 12, la settima puntata: arriva Elena Sofia Ricci

Di Paolino martedì 3 marzo 2020

Le anticipazioni della settima puntata del 2 marzo 2020 di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco di Spoleto alle prese con i gialli della sua città e con i problemi dei suoi amici

Continua la sfilata di guest-star nel mondo di Don Matteo 12. Nella settima puntata, in onda eccezionalmente questa sera, martedì 3 marzo 2020, alle 21:25, su Raiuno, a Spoleto arriva infatti un volto molto noto, soprattutto ai fan delle fiction della Lux Vide, ovvero Elena Sofia Ricci, qui però nei panni di se stessa e non della Suor Angela di Che Dio Ci Aiuti.

Don Matteo 12, la settima puntata

Nella settima puntata, "Non rubare", Don Matteo (Terence Hill) trova il cadavere di una donna, uccisa in circostanze misteriose. Per il suo funerale arriva Alice, la figlia sedicenne della vittima, convinta che la madre sia passata a Spoleto perché in cerca di un'altra sua figlia, gemella di Alice, che sosteneva le fosse stata rubata sedici anni prima.

Mentre Sofia (Maria Sole Pollio) e Jordi (Lino Di Nuzzo) diventano sempre più intimi, quest'ultimo finisce nei guai e viene portato via dai carabinieri. Anna (Maria Chiara Giannetta), intanto, lega sempre di più con Sergio (Dario Aita), di cui accetta l'invito per una gita fuori porta.

La donna sembra aver dimenticato Marco (Maurizio Lastrico), ma non la prende bene quando vede il Pm abbracciarsi con Sara (Serena Iansiti). Crisi anche tra Cecchini (Nini Frassica) ed Elisa (Pamela Villoresi), che litigano per colpa di Eugenio Nardi (Antonio Catania), affascinante padre di Marco che sembra fare la corte proprio ad Elisa. Per questo il Maresciallo, cercando di far ingelosire la donna, decide di farle credere di avere un'amicizia speciale con Elena Sofia Ricci, anche lei di passaggio a Spoleto e che non disdegna le attenzioni di Cecchini.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.