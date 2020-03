Don Matteo 12 ed il "cameo" di Flavio Insinna (però non citato) - Video

Di Paolo Sutera martedì 17 marzo 2020

Nella nona puntata di Don Matteo 12 compare anche Flavio Insinna, presente nel cast della fiction dalla prima alla quinta stagione, ma la sua presenza non viene sottolineata durante la scena

Era uno dei dubbi che prima della messa in onda di Don Matteo 12 i fan si facevano: tra le guest-star di questa stagione ci sarà anche Flavio Insinna? D'altra parte, il suo Capitano Anceschi è stato tra i protagonisti della fiction dalla prima alla quinta stagione, ed ancora oggi è ricordato con affetto dal pubblico.

Alcune foto del conduttore sul set della fiction avevano fatto sperare i fan in una reunion, ma si trattava solo di una visita fatta da un amico, niente di più. In compenso, abbiamo potuto rivedere Simone Montedoro, il cui Capitano Tommasi è tornato a Spoleto per salutare Cecchini (Nino Frassica) e tutti gli altri personaggi.

Eppure, Insinna in qualche modo è comparso in Don Matteo 12, ed i più attenti lo avranno sicuramente notato. E' avvenuto nel nono episodio, andato in onda su Raiuno il 12 marzo 2020. Nella puntata, Cecchini è affetto da un disturbo per cui non riesce momentaneamente a sentire le voci degli uomini: comunica quindi con Anna (Maria Chiara Giannetta), che gli riferisce tutto ciò che lui non riesce a sentire.

Tra queste cose, anche i dialoghi in televisione: ed è proprio sul piccolo schermo di casa Cecchini che ritroviamo Insinna, questa volta però nei panni di se stesso. I due personaggi, infatti, stanno seguendo L'Eredità ed il gioco finale della Ghigliottina.

Insinna si intravedere in un'inquadratura dello studio dall'alto, ma la sua voce è più che evidente. L'omaggio all'ex collega di set, però, finisce qui. Nel discorso che fa Cecchini a proposito dell'assenza di donne conduttrici di quiz in tv, il suo nome non viene fatto:

"Ma ci ha fatto caso che i presentatori dei quiz sono tutti uomini? Amadeus, Gerry Scotti, Carlo Conti, Bonolis... Tutti uomini".

Un'assenza che si nota, si potrebbe pensare, o forse una scelta voluta per non creare un corto circuito che costringesse il personaggio di Frassica ad "interagire" con l'ex Capitano ora in uno studio tv. Ad ogni modo, un piccolo cameo, probabilmente neanche concordato, che però riunisce un ex membro di Don Matteo con la sua famiglia televisiva.