Domenica in show, ecco gli ospiti della prima serata di venerdì su Rai1 con Mara Venier

Sarà una festa, una grande festa quella di venerdì sera per Mara Venier e la sua Domenica in show. Era il 24 ottobre 1993 quando Carlo Fuscagni, allora direttore di Rai1, su consiglio di Monica Vitti, allora presenza fissa di quell’edizione del contenitore di Rai1, assegnò come compagna di viaggio a Luca Giurato Mara Venier che, settimana dopo settimana, si guadagnò sempre più spazio in quell’edizione di Domenica in, viatico poi per diventarne conduttrice unica nelle stagioni successive e fino al successo di questa straordinaria edizione e relativa conferma per la prossima stagione tv.

Già perchè la prima serata di venerdì sera sarà anche la festa per una serie di Domenica in, quella che si concluderà ad inizio giugno, fra le più seguite di sempre, spesso prima scelta del pubblico televisivo della domenica pomeriggio e questo nonostante Canale 5 abbia posizionato in questo slot il suo programma più forte del day time, ovvero Amici di Maria De Filippi. Insomma un successo di ascolti con il plus di aver contro un programma di successo.

Giustificata quindi la scelta di Rai1 di festeggiare tutto ciò con una prima serata di Domenica in piena zeppa di ospiti e di amici di zia Mara. Eccoci dunque che vi diamo conto di alcuni dei personaggi che animeranno la sera del 27 maggio a partire dall’amico Ferzan Ozpetek, fra gli artefici di un nuovo programma per Rai1 con Mara che si sarebbe dovuto fare in questo periodo, ma poi visti i tempi strettissimi tutto è stato rinviato al prossimo autunno. In studio poi con Mara il grande Renzo Arbore e la fortissima Ornella Vanoni, due colonne del mondo dello spettacolo nostrano e grandi amici di Mara, il primo per la verità è stato qualcosa di più che un grande amico, come sappiamo.

Il mondo della canzone poi sarà rappresentato dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio e da Shel Shapiro e poi ci saranno anche i tre ragazzi del Volo, che abbiamo visto recentemente ospiti all’Eurovision song contest 2022 di Torino. In studio poi altri due grandi amici di zia Mara ovvero Stefano De Martino, prossimo conduttore con Andrea Delogu del Summer Festival di Rai2 e colei che ha introdotto Mara nel mondo dei social, precisamente di Instagram , ovvero Alessia Marcuzzi, ai tempi in cui hanno lavorato insieme all’Isola dei famosi su Canale 5. In collegamento poi ci sarà Luciana Littizzetto, come detto da Mara stessa ieri sera durante l’ospitata nel varietà di Rai Cultura diffuso da Rai3 Che tempo che fa. Appuntamento dunque per venerdì sera a partire dalle ore 21:25 in diretta dagli studi Frizzi di Roma per Domenica in show con Mara Venier naturalmente su Rai1