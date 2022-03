Mara Venier sarebbe in procinto di tornare in prima serata, su Rai 1, con un nuovo progetto.

Stando ad un’indiscrezione di Giuseppe Candela, pubblicata su Dagospia, infatti, la conduttrice di Domenica In sarà la protagonista di un nuovo show in due puntate, che andrà in onda a maggio.

Il titolo provvisorio dello show è A cena da Zia Mara, titolo che, ovviamente, verte sul celebre soprannome affibbiato alla conduttrice nel corso delle numerose edizioni di Domenica In che ha condotto (quella che sta per volgere al termine è la tredicesima, record ex-aequo con Pippo Baudo).

La speranza è che in A cena da Zia Mara, ci siano ospiti differenti rispetto a quelli che siamo abituati a vedere periodicamente a Domenica In…

Nel progetto, dovrebbe essere coinvolto anche il regista Ferzan Özpetek. Già più di un anno fa, circolò un’indiscrezione riguardante una collaborazione al cinema tra Mara Venier e il regista turco, legati da un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Ferzan Özpetek, per quanto riguarda il piccolo schermo, ha, all’attivo, la regia de Le Fate Ignoranti, serie televisiva disponibile su Disney+ tratta dal suo film uscito nelle sale nel 2001, e di una serie di spot pubblicitari (l’ultimo è lo spot De Cecco, con Claudia Gerini e Can Yaman).

Mara Venier: La Porta dei Sogni, l’ultimo programma in prime-time

Come scritto in apertura, per Mara Venier, si tratterebbe di un ritorno in prima serata con uno show tutto suo, fatta eccezione, quindi, per appuntamenti a cadenza annuale come Telethon o Una voce per Padre Pio.

Dal suo ritorno in Rai, avvenuto nel 2018, infatti, Mara Venier, in prime-time, ha condotto solamente La Porta dei Sogni, andato in onda dal 20 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, un people show nel quale persone comuni avevano la possibilità di realizzare i loro sogni.

La media ascolti delle tre puntate fu di 2.821.000 telespettatori, pari ad uno share del 14,36%.