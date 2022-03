Arisa a Domenica In: ospite o componente aggiunta del cast?

Due ospitate di uno stesso personaggio a distanza di tre settimane e nell’arco complessivo di quattro puntate non sono certamente prassi consolidata per nessun programma televisivo, eppure Domenica In ha fatto eccezione in questo, tornando ad ospitare oggi Arisa, dopo che l’aveva già fatto domenica 27 febbraio.

La cantante, impegnata in questo momento nella giuria del Cantante Mascherato, ha preso parte al programma di Mara Venier in maniera non troppo diversa nelle due occasioni, dove, dopo una breve chiacchierata con la padrona di casa, è andata ad esibirsi accompagnata dal pianoforte suonato dal maestro Gioni (Giuseppe) Barbera. Immancabile poi la presenza, in entrambe le ospitate, di Vito Coppola, il ballerino conosciuto da Arisa come maestro a Ballando con le Stelle, che ora sembra doverla accompagnare televisivamente in tutte le ospitate che lei realizza (con tanto di costanti riferimenti alla loro presunta relazione).

La conversazione fra Mara Venier e la cantante questo pomeriggio si è limitata principalmente a toccare questo argomento, oltre che a citare l’esperienza in Cina di Arisa, che ha eseguito alla cerimonia di chiusura dei giochi paraolimpici invernali l’inno di Mameli, dato che le Olimpiadi del 2026 si terranno proprio nel nostro paese. Tre settimane fa si era andati poco oltre e la sensazione è che le continue ospitate dell’interprete possano ormai aggiungere poco soprattutto al racconto della sua persona, complice anche l’intimità presente fra la Venier e Arisa, che rischia talvolta di porre il telespettatore nella condizione di voyeur di una conversazione che dovrebbe restare segreta.

Se il pretesto per l’ospitata di oggi era fornito principalmente dalla scelta di far cantare ad Arisa le canzoni che sarebbero provenute dalle richieste fatte dal pubblico sulla pagina Facebook di Domenica In, bisogna dire che tale premessa è stata quasi del tutto disattesa, visto che delle due canzoni eseguite solo Cuore risultava la più gradita dai telespettatori, che avevano poi richiesto al secondo posto Sincerità, che al contrario non è stata interpretata perché Mara Venier ha espressamente richiesto alla cantante di fare La notte. “Non la facciamo mai” si è giustificata la conduttrice, che ha invitato Arisa a tornare in una delle prossime puntate.

“Vuoi fare Domenica in con me?” è arrivata a chiederle alla fine la Venier. Certo, la domanda era fatta con la giusta dose di ironia, ma visto l’intensificarsi nell’ultimo periodo delle ospitate della cantante verrebbe da dire che con un ruolo fisso nel cast le cose non cambierebbero poi molto.