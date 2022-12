AGGIORNAMENTO 23 DICEMBRE 2022 ORE 12:50

Mara Venier ha fatto poco fa un tampone ed è risultata negativa, condurrà dunque da studio e non da casa come previsto in precedenza, la quindicesima puntata di Domenica in, che verrà registrata oggi pomeriggio presso gli studi Frizzi della Rai a Roma.

Domenica in… Natale, Mara Venier condurrà da casa (Retroscena TvBlog)

E così è capitato anche a lei, anche Mara Venier ha preso il Covid. Dopo più di due anni di slalom, andando in onda ininterrottamente tutte le domeniche su Rai1, la stacanovista zia Mara ha dovuto arrendersi a questo maledettissimo virus. Dopo una settimana con sintomi che parevano comunque quelli di una semplice influenza, virus influenzale questo che per altro sta facendo “strage” fra gli italiani, negli ultimi giorni le condizioni di Mara non sono migliorate, tanto da consigliarle di fare anche un tampone per verificare la presenza nel suo corpo del virus del Covid, tampone risultato positivo ieri sera.

Proprio stamattina zia Mara ha mandato un messaggio a Fiorello durante la diretta odierna dello spettacolo di varietà Viva Rai2 in cui gli diceva di aver contratto il Covid, la notizia dunque si è sparsa velocemente ovunque, anche naturalmente nei piani alti di viale Mazzini. I dirigenti Rai dunque da stamattina stanno valutando come intervenire rispetto alla programmazione del pomeriggio di Natale di Rai1, quando era prevista la quindicesima puntata della stagione 2022-2023 di Domenica in.

Fra le soluzioni nell’aria, anche se mai presa veramente in considerazione, c’era anche quella di allestire una specie di puntata collage di questa stagione di Domenica in, con una specie di “meglio di” delle quattordici emissioni trasmesse da settembre a dicembre, ma da subito si è pensato alla possibilità di mandare in onda comunque la puntata natalizia prevista del varietà di Rai1, con la conduzione di Mara Venier ma da casa, un po’ come è accaduto per moltissimi altri conduttori in questi ultimi due anni di Covid. Naturalmente questa opzione deve essere verificata con molta attenzione ed è ovviamente legata alle condizioni di salute di Mara, che sono monitorate costantemente dal Professor Francesco Le Foche, che abbiamo visto spesso ospite proprio di Domenica in nelle dure settimane in cui l’Italia era stretta nella morsa del Covid .

Stando alle ultime notizie che trapelano dal quartier generale di Domenica in, la quindicesima puntata del varietà di Rai1 si farà e Mara la condurrà da casa. Zia Mara dunque non si arrende e ci vuole provare, specialmente per la puntata natalizia del suo programma. Sarà dunque una puntata molto particolare del programma di punta del pomeriggio festivo Rai e non solo perchè andrà in onda il giorno di Natale (la registrazione è prevista per il pomeriggio di venerdì) ma anche perchè per la prima volta Mara condurrà il suo programma del cuore da casa sua. Per questa puntata natalizia è previsto un cast di ospiti molto importante a partire da due protagoniste della musica leggera italiana da molti anni, ovvero Iva Zanicchi e Orietta Berti.

L’aquila di Ligonchio e l’usignolo di Cavriago, questi i nomignoli che furono dati alle due cantanti negli anni dei loro primi successi canori, ormai non sono più delle semplici cantanti, ma dei personaggi televisivi veri e propri. La Zanicchi lo è diventata prima con la conduzione del gioco a premi Ok il prezzo è giusto sulle reti Mediaset ed ora è stata fra i protagonisti indiscussi di questa straordinaria edizione di Ballando con le stelle, mentre la Berti, lanciata televisivamente da Fabio Fazio nei suoi programmi, ora spopola nelle tv italiane, fra le quali Canale 5 dove partecipa su invito di Alfonso Signorini, al programma di varietà Grande fratello vip 7.

La puntata natalizia di Domenica in vedrà nello studio romano della Rai anche la presenza di Christian De Sica per film ‘Natale a tutti i costi’, quindi per la musica, oltre alle due regine di cui sopra, Bobby Solo che proporrà un medley di canzoni natalizie, quindi Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per film ‘Tre di troppo’. Una puntata quindi che si annuncia molto divertente quella di domenica 25 dicembre dalle ore 14 su Rai1, per far passare un Santo Natale il più sereno possibile al pubblico televisivo e con la conduzione da casa della zia degli italiani Mara Venier, a cui TvBlog fa i migliori auguri di pronta guarigione!