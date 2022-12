Mara Venier ha il Covid e lo dice ‘en passant’ in un whatsapp mandato a Fiorello durante la diretta di “Viva Radio 2!”. Un messaggio di complimenti per l’amico Fiore, che ringrazia anche perché le tiene alto il morale in questi giorni: “Ho il Covid, mi tieni su il morale!” ha scritto Mara nel messaggio letto dallo showman che così dà al mondo (tv) una notizia. Eh sì, perché stando alle informazioni in nostro possesso, la Venier avrebbe dovuto registrare proprio in questi giorni la puntata di Natale di Domenica In e a questo punto bisognerà trovare una qualche soluzione. Domenica In, infatti, andrà in onda sia domenica 25 dicembre che domenica 1 gennaio e in genere questo tipo di puntate ‘festive’ viene realizzato prima per permettere non solo ai conduttori, ma soprattutto a maestranze, autori, tecnici di passare le Feste in famiglia o quantomeno alleggerire i carichi di lavoro nei giorni di festa.

Con Mara Venier in quarantena, è quindi a rischio la registrazione prevista in questi giorni. Vedremo quale soluzione sarà adottata per sopperire alla mancanza della conduttrice: si potrebbe optare, per esempio, per un ‘best of’ di questa prima parte di stagione. Ma di certo si sta lavorando affinché Domenica In sia su Rai 1 anche il giorno di Natale in una qualche forma, per non ‘lasciare’ il pubblico solo in balia dei film e degli speciali natalizi.

La cosa importante, ovviamente, è che Mara Venier stia bene e dal tono del messaggio inviato a Fiorello parrebbe così. In ogni caso Fiorello si conferma la persona meno raccomandabile per avere un po’ di privacy: quasiasi cosa arrivi sul suo cellulare in diretta diventa spunto per il programma. Il suo cellulare è una fonte di gag e anche di potenziali infarti per la dirigenza Rai (come ha dimostrato lo scherzo fatto con l’anteprima della canzone di Giorgia per Sanremo 2023). Per il resto si trova sempre una soluzione…