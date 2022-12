Fiorello fa sentire in anteprima qualche secondo della canzone di Giorgia per Sanremo 2023, approfittando del fatto che la cantante – per lui anche attrice delle Fiction Fallete – gli avrebbe mandato in pre-ascolto il brano scelto da Amadeus per la prossima edizione del Festival. Pochi secondi che portano alla telefonata, in diretta, alle 7.45 del mattino, del Direttore Artistico Amadeus che, con voce grave e anche un pizzico inca**ata, annuncia la squalifica immediata della cantante. Panico, sudore, sguardi perplessi nel glassbox, Biggio sbianca, telefono di Fiorello che esplode di messaggi…

La burla, per chi ci ha creduto, dura poco: giusto il tempo per qualche whatsapp di Giorgia, per qualche sguardo perso che cerca conferma da qualcuno nel Glassbox e poi la conferma che si tratta solo di uno scherzo per il pubblico, orchestrato da Fiorello con la complicità di Giorgia e Amadeus, che richiama in diretta per prendersi i complimenti dell’amico e sodale per l’interpretazione offerta in diretta a prima mattina. Né Biggio né Casciari sapevano dello scherzo.

A qualche dirigente Rai sarà saltata qualche coronaria: con Sanremo in Azienda non si scherza. Ma con Fiorello non si può mai stare tranquilli, anche se l’ipotesi che proprio lui facesse saltare la partecipazione di Giorgia al Festival era più che incredibile: persino lui sa cosa vuol dire far sentire il brano in anteprima (citofonare Lucia per dettagli).

La cosa bella, però, è che gli affetti più cari gli hanno creduto (e fin qui), ma soprattutto lo reputano capace di fare una ca…, leggerezza del genere solo per amor di show, per di più live. Fiorello mostra un messaggio della moglie Susanna che lo manda letteralmente a quel paese. “Mi hai fatto prendere un colpo! Ma vaffan…”.