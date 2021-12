Disney+ le serie tv in streaming a Gennaio 2022: Station 19, 911, Queens

Il 2022 di Disney Plus è all’insegna dei grandi ritorni. A gennaio 2022 in streaming su Disney+ troveremo nuovi episodi di Grey’s Anatomy, le nuove stagioni di 9-1-1, Big Sky, Station 19, Better Things. Sarà anche il mese dell’arrivo di una novità dell’autunno americano, Queens – Regine dell’Hip Hop la storia di 4 donne che negli anni ’90 avevano avuto un enorme successo come gruppo ma poi si sono perse di vista e hanno visto sfumare la fama e ora sono pronte per ripartire.

Disney Plus le serie tv in streaming a Gennaio 2022

Come ogni mese anche a gennaio 2022 su Disney+ arrivano nuove serie tv inedite e altri titoli che arrivano ad arricchire il catalogo della piattaforma. Ma vediamo tutte le date da tenere d’occhio a gennaio, il rilascio degli episodi avviene sempre ogni mercoledì:

5 – Big Sky s.2: Casie Dewell e Jenny Hoyt si ritrovano a indagare su un nuovo caso, su un incidente d’auto che sembra nascondere più di quello che appare; tornerà un’affascinante figura dal passato di Jenny, uno sconosciuto è in cerca di risposte e le due avranno a che fare con una gang di adolescenti.

s.2: Casie Dewell e Jenny Hoyt si ritrovano a indagare su un nuovo caso, su un incidente d’auto che sembra nascondere più di quello che appare; tornerà un’affascinante figura dal passato di Jenny, uno sconosciuto è in cerca di risposte e le due avranno a che fare con una gang di adolescenti. 5 – Station 19 s. 5: torna lo spinoff di Grey’s Anatomy, la caserma è stravolta dagli ultimi eventi c’è un nuovo capitano, Andy Herrera cambia stazione e tutti devono affrontare diversi problemi personali

s. 5: torna lo spinoff di Grey’s Anatomy, la caserma è stravolta dagli ultimi eventi c’è un nuovo capitano, Andy Herrera cambia stazione e tutti devono affrontare diversi problemi personali 5 – The Chi s.4: la comunità di Chicago torna con nuovi episodi in cui Jake, Papa e Kevin devono fare i conti di come i giovani neri vengano trattati dalla polizia dopo un nuovo brutale attacco e tutto il South Side reagisce.

s.4: la comunità di Chicago torna con nuovi episodi in cui Jake, Papa e Kevin devono fare i conti di come i giovani neri vengano trattati dalla polizia dopo un nuovo brutale attacco e tutto il South Side reagisce. 5 – Better Things s.2: nuovi episodi per Sam Fox (Pamela Adlon) attrice e mamma single di 3 figlie, con la madre inglese che vive nella casa di fronte, Sam è una donna imperfetta che cerca di guadagnarsi da vivere e di crescere le figlie.

s.2: nuovi episodi per Sam Fox (Pamela Adlon) attrice e mamma single di 3 figlie, con la madre inglese che vive nella casa di fronte, Sam è una donna imperfetta che cerca di guadagnarsi da vivere e di crescere le figlie. 12 – 9-1-1 s.5: nei primi episodi di stagione Los Angeles subisce un pesante attacco informatico e la città va in blackout.

s.5: nei primi episodi di stagione Los Angeles subisce un pesante attacco informatico e la città va in blackout. 12 – Mayans M.C . s.1-3: sequel/spinoff di Sons of Anarchy, segue le vicende di Ezekiel “EZ” Reyes dei Mayans MC gang che opera tra California e Messico.

. s.1-3: sequel/spinoff di Sons of Anarchy, segue le vicende di Ezekiel “EZ” Reyes dei Mayans MC gang che opera tra California e Messico. 19 – Queens – Regine dell’Hip Hop s.1: quattro donne un tempo famose negli anni ’90 come Nasty Bitches, un gruppo hip-hop, cercano di rivivere i fasti del passato

s.1: quattro donne un tempo famose negli anni ’90 come Nasty Bitches, un gruppo hip-hop, cercano di rivivere i fasti del passato 26 – Marvel’s Hit-Monkey s.1 (tutti gli episodi): serie animata con un macaco giapponese che dopo che la sua tribù viene massacrata si allea con il fantasma di un sicario americano e iniziano a farsi strada nella malavita di Tokyo.

Disney Plus gli episodi di Grey’s Anatomy a Gennaio 2022

Tra i prodotti più amati dal pubblico in streaming su Disney+ c’è sicuramente la nuova stagione inedita di Grey’s Anatomy rilasciata con episodi settimanali a circa un mese di distanza dagli USA come avveniva in precedenza con Fox Life prima e Fox poi. Questa tipologia di programmazione rende la presenza di nuovi episodi poco costante, a gennaio per esempio saranno rilasciati solo due nuovi episodi, con la serie tv che poi tornerà su Disney+ il 23 marzo 2022, seguendo la pausa americana di ABC. Ecco gli episodi di gennaio di Grey’s Anatomy:

4 Mercoledì, episodio 18×07

11 Mercoledì, episodio 18×08

23 Marzo, episodio 18×09

Disney Plus Gennaio 2022 gli episodi settimanali

Fin dal suo arrivo in Italia Disney+ ha deciso di proseguire la formula di rilascio settimanale degli episodi usata in precedenza dai canali disponibili su Sky. Vediamo quindi quale serie tv proseguono ogni mercoledì nel corso di gennaio 2022:

Disney Plus gennaio 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

Il catalogo Disney+ ogni mese vede l’aggiunta anche di documentari, docu-serie, programmi per ragazzi, tra cui serie tv e cartoni animati. Vediamo i titoli in arrivo a gennaio 2022: