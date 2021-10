Grey’s Anatomy 18: uscita, episodi, cast, anticipazioni, streaming

Grey’s Anatomy è arrivato alla 18esima stagione: dopo un’annata segnata dal Covid e dalla limbo-spiaggia di Meredith (con il ritorno di Derek Sheperd, Lexie Grey, Mark Sloan, George ‘O Malley tra i principali), la serie cerca di ritrovare il filo del racconto e di tornare a una pseudo-normalità, fatta di casi medici e di intrecci da soap-opera.

Grey’s Anatomy 18, uscita in Italia

La 18esima stagione di Grey’s Anatomy è iniziata negli USA giovedì 30 settembre 2021, come sempre su ABC. Anche quest’anno abbondano i crossover con Station 19. Per quanto riguarda gli episodi di Grey’s Anatomy in prima visione su Sky dovrebbero debuttare a metà ottobre, se i tempi di programmazione dovessero essere in linea con quelli degli scorsi anni. Bisogna capire anche se l’avvento di Disney+ modificherà le ‘abitudini’ di trasmissione tv in Italia.

Grey’s Anatomy 18, cast

Del cast originario sono ormai rimasti solo tre: Ellen Pompeo (Meredith Grey, senza la quale non si cantano messe), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber). Resistono i veterani (anche se da annate diverse) Kevin McKidd (Owen Hunt ), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman). Decisamente meno veterani, ma confermati, Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Lincoln), Cormac Hayes (Richard Flood), Winston Ndugu (Anthony Hill). Non compare nel cast Debbie Allen che ha interpretato per anni il ruolo di Catherine Fox Avery, ma che ora è sempre più dietro la macchina da presa.

Ricordiamo che nella 17esima stagione sono usciti dal cast Jesse Williams (Jackson Avery), nel cast dalla settima stagione, Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca, nel cast dalla 12esima) e Greg Germann (dalla stagione 16 nel ruolo del dr. Tom Koracick).

Grey’s Anatomy 18, anticipazioni e ritorni

Dopo la stagione dei grandi ritorni, Grey’s Anatomy ha deciso di non esaurire subito il filone ed è pronta ad accogliere vecchi volti noti, qualcuno anche morto.

Kate Burton, Ellis Grey

Partiamo da Kate Burton che nella serie ha interpretato la mamma di Meredith, Ellis Grey, più da morta che da viva: ricordiamo che il suo personaggio è scomparso nella terza stagione ed è stato poi rivisto in episodi ‘memoria’ o in ‘visioni’ nelle stagioni successive.

Kate Walsh, Addison Montgomery

Atteso il ritorno di Kate Walsh nel ruolo della dott.ssa Addison Montgomery, prima moglie di Derek Shepherd (buonanima). La dottoressa Montgomery, dea della chirurgia prenatale e ostetrica, torna nella terza puntata della stagione e apparirà in diverse puntate.

Abigail Spencer, Megan Hunt

Torna anche Abigail Spencer nel ruolo della dott.ssa Megan Hunt, sorella di Owen e che abbiamo visto iniziare la sua nuova vita con il suo amore di sempre, Nathan Riggs, e con il bambino che ha adottato quando era in Iraq alla fine della 14esima stagione.

Scott Speedman, Nick Marsh

Conquista un posto nel cast principale Scott Speedman che abbiamo concosciuto nella stagione 14 nel ruolo di Nick Marsh, chirurgo della Mayo Clinic in Minnesota, che era stato salvato da Meredith mentre si trovava a Grey+Sloan Memorial per recuperare un fegato da trapiantare. Sembrava che da quell’incontro dovesse nascere una nuova storia d’amore per Meredith (visto che Riggs era stato assorbito dal ritorno di Megan) e invece il personaggio svanì nel nulla. Per tornare all’improvviso quattro anni dopo nel cast regolare. Il che fa pensare che sia pronto un nuovo triangolo per la dott.ssa Grey, tra il dr. Hayes e il dr. Marsh.

Peter Gallagher, Alan Hamilton

A proposito di Minnesota, già sede del post-specializzazione di Cristina Yang (Sandra Oh) che però è stabilmente in Svizzera, nella prima puntata della stagione 18 compare Peter Gallagher nel ruolo del Dr. Alan Hamilton, personaggio ricorrente della stagione e chrirurgo proprio alla Mayo Clinic.

Grey’s Anatomy 18, episodi

Non si sa ancora quante saranno le puntate di questa stagione. L’anno scorso, causa Covid, le riprese iniziarono tardi e lo hiatus di metà stagione fu più lungo, portando così le puntate dalle canoniche 24/26 a 17.

Grey’s Anatomy, S18E01 – Here Comes the Sun

La premiere vede un crossover con Station 19 S05E01. La sinossi recita che mentre la città di Seattle festeggia la sua rinascita dopo il Covid con la Phoenix Fair e i medici del Grey+ Sloan curano un paziente che ha avuto un incidente con fuochi d’artificio illegali; nel frattempo, la Bailey cerca nuovi medici ma ha difficoltà a trovarli, e Owen e Teddy arrivano finalmente alle nozze. Meredith va a inaugurare un centro specializzato in memoria della mamma Ellis alla Mayo Clinic, in Minnesota, e qui incontra il Dr. Alan Hamilton, vecchio amico della madre, che le offre un’opportunità di lavoro. Per Link e Amelia la situazione si è fatta difficile dopo la proposta di matrimonio. Appaiono Abigail Spencer e Peter Gallagher.

Grey’s Anatomy, S18E02 – Some Kind of Tomorrow

Meredith chiede consiglio ad Amelia, mentre Richard è rinvigorito dall’inizio delle lezioni ai nuovi tirocinanti. Winston intanto salva un paziente da un crisi di reni.

Grey’s Anatomy, S18E03 – Hotter Than Hell

La dottoressa Addison Forbes Montgomery torna al Grey+Sloan con la sua esperienza e cerca di dare una mano a Richard per formare i nuovi tirocinanti. Meredith ha una decisione da prendere, mentre Link confida in Teddy.

Grey’s Anatomy, S18E04 – With a Little Help From My Friends

Ancora da comunicare la sinossi del quarto episodio.

Grey’s Anatomy, S18E05 – Love on the Brain

Ancora da comunicare la sinossi del quinto episodio.

Grey’s Anatomy 18, ultima stagione?

, anche se per il momento Ellen Pompeo (Meredith Grey) ha rinnovato il suo contratto per un solo anno. Potrebbe essere questa l’ultima stagione di Grey’s Anatomy?

Grey’s Anatomy 18, streaming

Le puntate di Grey’s Anatomy in streaming sono disponibili su Disney+, piattaforma OTT a pagamento che si è ‘ripresa’ i diritti di diffusione della serie, prodotta dalla ABC.

La serie è ancora visibile su Amazon Prime Video, ma solo dalla prima alla quindicesima stagione.

Resta da capire se Sky aveva stretto un accordo per trasmettere tutte le stagioni in prima visione esclusiva, o se la Disney ha ora in mano tutti i diritti di distribuzione della serie e quindi l’ultima stagione uscirà direttamente in streaming.