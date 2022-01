Grey’s Anatomy 19 si farà

Grey’s Anatomy è stato rinnovato per la 19esima stagione: arrivato l’accordo tra ABC ed Ellen Pompeo, protagonista della serie e ormai produttrice esecutiva, senza la quale ovviamente non si cantano messe. Nonostante la stagione 18 si stia trascinando stancamente e la stessa Pompeo avesse già detto che era ora che la serie finisse, c’è invece un nuovo rinnovo e per una sola stagione.

Dopo la Stagione 17 – detta anche Pandemic Season – che sembrava dovesse essere la buona scusa per chiudere bottega – e che aveva dato la possibilità di reunion celebrative perfette per accompagnare un più che degno season finale – Grey’s Anatomy ha cercato una ‘nuova normalità’ con la stagione 18, iniziata nel segno della liberazione dalla Pandemia – un universo parallelo, insomma – e di una ripresa di linee narrative che però faticano a trovare coerenza e sviluppi, tra nuove coppie e nuove relazioni. A rendere il tutto più dissonante, peraltro, ci si è messa l’impennata di contagi dovuti alla variante Omicron che ha causato un nuovo stop nelle riprese, così come già successo lo scorso anno, quando il lockdown portò le major a fermare i set losangelini. La situazione si è ripetuta anche in queste settimane: il cast sarebbe dovuto tornare sul set proprio oggi, 10 gennaio 2022, ma prima di un paio di giorni le macchine da presa del Grey+Sloan Memorial Hospital non si riaccenderanno. E la stagione riprenderà, salvo nuovi slittamenti, il 24 febbraio.

Nel frattempo, però, la ABC, Shonda Rhimes e la Pompeo hanno trovato il tempo per rinnovare il contratto per una nuova stagione. Con Ellen Pompeo torneranno anche Chandra Wilson e James Pickens Jr, rispettivamente Miranda Bailey e Richard Webber, unici membri del cast originale insieme alla Pompeo. La rete è lieta di annunciare che la 19esima stagione “esplorerà l’universo della medicina moderna, in continua espansione, attraverso lo sguardo dei protagonisti più amati e di nuovi personaggi“, come riporta TvLine. Si dice entusiasta anche la creatrice della serie, Shonda Rhimes, che in una nota ha aggiunto di ù

“non poter essere più entusiasta all’idea di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Miranda, Richard e di tutti gli altri dottori del Grey Sloan Memorial per un’altra stagione. Questa è la migliore testimonianza del lavoro fatto dalla showrunner Krista Vernoff, dal cast, dalla troupe, da tutti gli sceneggiatori che settimana dopo settimana riescono a tenere il pubblico con il fiato sospeso. E ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza l’affetto dell’incredibile e affettuosa community di fan della serie che supportano Grey’s Anatomy da così tanti anni”.

Ci si domanda quanto ancora questa serie possa durare: ormai è stato ampiamente battuto il record di medical drama più longevo del mondo e ormai Grey’s Anatomy è uno dei pochi titoli ‘tradizionali’ della serialità USA, per cui l’unico vero traguardo cui si potrebbe mirare è la stagione numero 20. Sarà il caso che gli autori inizino a pensare a una chiusura narrativa decente e che ABC inizi ad elaborare il lutto per una serie che resta ancora la serie più vista per il network, soprattutto nella fascia di alto pregio 18-49 anni. Ma nulla può durare per sempre, neanche Grey’s Anatomy.