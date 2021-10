Grey’s Anatomy 18, gli easter eggs

Grey’s Anatomy 18 è iniziato negli USA lo scorso 30 settembre e le sorprese non sono mancate. Tra le principali, l’annunciato ritorno della dottoressa Addison Montgomery (Kate Walsh), che riprende il suo posto nella squadra del Grey+Sloan Memorial Hospital dalla terza puntata, in onda giovedì 14 ottobre su ABC.

Al di là delle uscite, delle new entry e dei ritorni nel cast, Grey’s Anatomy 18 ha annunciato anche una quantità notevole di Easter Eggs distribuiti lungo tutta la stagione. Un ‘gioco’ questo che le autrici della serie hanno fatto con i fans sopratutto in occasione di puntate speciali come la 300sima, piena di riferimenti alla storia del programma. Per molti fans il gioco potrebbe essere il principale indizio della fine della serie: dopo le difficoltà degli ultimi rinnovi tra ABC e la protagonista Ellen Pompeo l’idea che questa stagione possa segnare la fine della saga di Meredith Grey inizia a farsi sempre più concreta.

Intanto il gioco è iniziato. E se non volete scoprire le prima ‘uova’ individuate, allora non proseguite nella lettura e salvate l’articolo per quando la stagione 18 sarà trasmessa in Italia. Agli altri, invece, chiediamo di collaborare per trovare tutti gli easter eggs di Grey’s Anatomy 18.

Grey’s Anatomy 18 +++ SPOILER +++

Prima puntata, 30 settembre 2021 – Here comes the sun (S18E01)

In un tweet, Ellen Pompeo conferma l’intuizione di una fans, che ha mostrato davvero ottimo spirito di osservazione. Il primo easter eggs, infatti, riguarda l’outfit di Meredith, che nella puntata indossa la stessa camicia bianca a righini beige indossata nel pilot. Che sia la stessa lo ha confermato anche al Jimmy Kimmel Live qualche giorno fa.

Easter egg found…👀

Personalmente evidenzierei anche la scelta di portare Meredith alla Mayo Clinic, in Minnesota, la stessa nella quale si trasferì Cristina Yang dopo il disastro aereo (siamo nella stagione 9): quel corridoio circolare è difficile da dimenticare.

Terza puntata, 14 ottobre 2021 – Hotter Than Hell (S18E03)

Il ritorno di Addison Montgomery al Grey+Sloan Memorial è all’insegna dell’amarcord. Al centro di tutto la battuta con cui si presenta agli specializzandi:

“Hi, I’m dr. Addison Montgomery and you must be the group that’s been screwing the program…”

(“Sono la Dottoressa Addison Montgomery. E immagino che voi siate gli specializzandi che stanno ‘fottendo’ il programma“)

In pratica una revisione del primo scambio tra l’allora dottoressa Shepherd, affascinante e fedifraga moglie di Derek, e la giovane specializzanda Meredith Grey:

“Hi, I’m Addison Shepherd and you must be the woman who’s been screwing my husband.”

(“Ciao, sono Addison Shepherd e tu devi essere la donna che si sta scopando mio marito“)

Una delle battute, e delle scene, più iconiche dell’intera serie che risale all’ultima puntata della prima stagione (S01E09) e che potete rivedere su Youtube.

Per il resto dobbiamo attendere…

(In aggiornamento)