Natale fa rima spesso con film Disney. La tv generalista durante i giorni di festa si popola di cartoni animati e prodotti adatti a tutta la famiglia, spesso provenienti dall’universo Disney. Attraverso la piattaforma Disney+ è Natale tutto l’anno visto che tutti quei titoli sono sempre disponibili. La scelta quindi si amplia. Addio telecomando e benvenuto cursore con cui vagare sul pc, sulla Smart Tv, su un tablet per cercare il titolo ideale per le feste. E tra novità e grandi classici ce ne sono davvero per tutti i gusti. Proviamo a scoprirne insieme qualcuno.

Cosa guardare su Disney+ a Natale, le serie tv

Le Novità

Disney+ ha scelto di rilasciare il proprio titolo più natalizio a novembre, così da poter avere il cofanetto completo in tempo per le feste. Nuovo Santa Clause Cercasi è la serie tv ideale per questi giorni natalizi visto che il protagonista è Babbo Natale in cerca di un suo sostituto. E non a caso la serie è stata rinnovata da Disney+ visto che seguendo le parole di Ayo Davis Presidente di Disney Branded Television “ha avuto un impatto a lungo termine su tante famiglie, diventando davvero parte delle loro tradizioni natalizie annuali”. Rivedremo quindi Tim Allen nei panni di Babbo Natale ed Elizabeth Mitchell in quelli di sua moglie.

Non ci saranno le atmosfere natalizie ma gli episodi settimanali di Il Mistero dei Templari – La serie sono un intrattenimento d’avventura adatto a tutta la famiglia. Grandi e piccoli possono appassionarsi alla storia di questa giovane ragazza, figlia di un esploratore, alle prese con un tesoro da trovare che potrebbe farle conoscere la verità sul padre ma che al tempo stesso la fa finire nel mirino di una cacciatrice di tesori (Catherine Zeta-Jones).

Si rivolge decisamente a un pubblico più adulto The Patient miniserie arrivata nelle scorse settimane, che racconta di un serial killer che rapisce uno psicologo per farsi curare e lo tiene prigioniero nello scantinato della sua casa obbligandolo a sedute di psicoterapia. Un thriller psicologico (ovviamente) molto intenso e giocato sui dialoghi e sulla recitazione dei due protagonisti Steve Carell e Domhnall Gleeson.

I recuperi

L’elenco delle serie tv da recuperare su Disney+ è sterminato, non bastano i giorni di festa che potremmo avere a disposizione per farlo. L’approccio allora potrebbe essere di due tipi: pescare nel cassetto dei ricordi e rivedere puntate, magari anche quelle natalizie di grandi classici, oppure andare a recuperare alcuni tra i migliori titoli arrivati in streaming e che magari ci sono sfuggiti.

Nel cassetto dei ricordi spiccano sicuramente Grey’s Anatomy, le puntate natalizie di Modern Family o How I Met Your Mother, passando poi per Desperate Housewives, I Simpson, I Griffin, o anche classici più recenti come The Good Doctor, This is Us con cui piangere insieme a tutta la famiglia. Se pensiamo invece a una serie che possa esserci sfuggita c’è sicuramente The Bear probabilmente la miglior serie del 2022, in cui la cucina viene usata come metafora della vita, della tenacia di che sputa sangue tutti i giorni per inseguire un sogno. Perchè non approfittare del periodo per rivedere Only murders in the Building la commedia a tinte gialle con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez? Per chi ama le storie vere Disney+ ha sicuramente due tra le migliori miniserie true crime dell’anno Dopesick sulla diffusione dell’epidemia degli oppiacei negli Stati Uniti; The Dropout sulla truffa milionaria di Elizabeth Holmes e della sua Theranos.

Cosa guardare su Disney+ a Natale, gli speciali

Nelle ultime settimane Disney+ ha rilasciato diversi speciali a tema natalizio a partire da quello dei Guardiani della Galassia in missione per rendere speciale il Natale di Peter Quill e il suo regalo sarà Kevin Bacon! Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia sono i protagonisti del corto animato natalizio de I Simpson dal titolo I Simpson incontrano Bocelli in Feliz Navidad. E poi ci sono gli speciali natalizi come quello del gruppo a cappella dei Pentatonix in cui il gruppo, rimasto bloccato in un ufficio postale, si ritrova in giro per il mondo alla scoperta delle tradizioni natalizie.

Cosa Guardare su Disney+ a Natale i film

A un mese dall’uscita in sala, il 23 dicembre su Disney+ è disponibile l’ultimo film animato Disney Strange – World un Mondo misterioso. Un film d’avventura che ci porta nelle profondità di una terra misteriosa e inesplorata in cui creature fantastiche attendono i Clade, una famiglia di esploratori. Senza voler citare tutti i classici animati Disney, in streaming su Disney+ si trovano film come Mamma Ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York che compie ha compiuto 30 anni nel 2022. Senza contare il film originale Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo il reboot realizzato da Disney lo scorso anno.

Naturalmente sono disponibili tutti i film di Santa Clause da cui è nata anche la serie e quelli del Mistero dei Templari. E poi ci sono i classici delle feste come il Miracolo nella 34° Strada, Zampa e la magia di Natale, A Casa per Natale, Un magico Natale. Insomma se volete fare indigestione è il posto giusto.