A Giugno 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Giugno 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Giugno 2024

Un mese di Giugno particolarmente debole per Paramount+ che accoglie come unica novità seriale la terza stagione di Mayor of Kingstown distribuita settimanalmente in contemporanea con gli Stati Uniti. Prosegue per tutto il mese l’appuntamento con l’ultima stagione di Evil anche questa in contemporanea con gli Stati Uniti.

3 Giugno – Mayor of Kingstown s.3 (episodi settimanali)

s.3 (episodi settimanali) 8 Giugno – Transformers: Earthspark s.2

s.2 Ogni venerdì – Evil s.4

Mayor of Kingstown – terza stagione (dal 3 giugno)

Episodi settimanali in contemporanea con gli Stati Uniti per la terza stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner, Hugh Dillon, Emma Laird, Taylor Handley. Nei nuovi episodi della serie prodotta da Taylor Sheridan, vediamo che una serie di esplosioni scuotono Kingstown. In città arriva un nuovo volto della mafia russa e fuori e dentro il carcere inizia una guerra per il controllo della droa. Il sindaco Mike McLusky è sotto pressione e la situazione precipita quando un volto del suo passato da carcerato minaccia di compromettere i tentativi di pace.

Transformers: Earthpark – seconda stagione (8 giugno)

La serie per ragazzi mostra una nuova generazione di robot Transformers, i primi nati sulla Terra che insieme agli umani ridefiniscono il concetto di famiglia. Nella seconda stagione, l’Emberstone si è frantumato ed è una corsa contro i Decepticon per trovare tutti i pezzi. Un potere illimitato sarà a portata di mano di chiunque detenga l’artefatto. In mezzo al caos, Robby incontra una persona speciale, Mo scopre un antico segreto a Witwicky e i Terran salgono di livello. Insieme, la famiglia Malto e gli Autobot vedono fino a che punto devono spingersi per difendere tutto ciò che amano.

Paramount+ le novità a Giugno oltre le serie tv

Nel corso del mese di Giugno su Paramount arrivano diverse novità dal mondo di MTV. Oltre all’appuntamento settimanale con MTV Cribs Italia, dal 1° giugno arriva Frenchie Shore con 10 festaioli francesi che vivranno in una villa a Cap d’Adge. Il 15 giugno arriva la prima stagione di Germany Shore seguita il 22 dalla seconda e il 29 giugno dalla terza. Il 5 giugno ci sarà Lasciate cantare il canarino sulla vita di Cindy Lauper e il 12 il documentario How Music Got Free che racconta i primi anni del file sharing illegale e quanto ha rivoluzionato il mondo della musica.