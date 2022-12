Una bella dose d’avventura per tutta la famiglia è quella che c’aspetta con Il Mistero dei Templari – La Serie, prodotto Disney+ Original rilasciata in tutto il mondo da mercoledì 14 dicembre 2022 con i primi 2 episodi. La serie è parte del franchise cinematografico con Nicolas Cage Il Mistero dei Templari, titolo italiano di National Treasure, una saga particolarmente fortunata con 806 milioni di dollari incassati con i suoi due film e molto amata soprattutto negli Stati Uniti. Il titolo originale della serie è National Treasure: Edge of History e pur essendo presenti personaggi e riferimenti ai film manca Nicolas Cage, ma questo non rappresenta un problema. Sembra che in caso nell’eventuale seconda stagione sia già previsto un cameo di Cage. Ma scopriamo insieme qualcosa di più sulla serie.

Il Mistero dei Templari – La serie La trama

La trama de Il Mistero dei Templari – La serie ci porta nella vita di Jess Valenzuela una ragazza abile nel risolvere enigmi e indovinelli, che lavora in un deposito dove trova una strana scatola che consegna a un ricco ed enigmatico sconosciuto. L’uomo le svelerà un tesoro che è collegato al padre, morto quando lei era piccola e che la madre ha sempre dipinto come un furfante, ma che in realtà era un cacciatore di tesori.

Insieme ai suoi amici partirà per un’avventura misteriosa cercando di recuperare gli indizi che potrebbero condurla a un antico tesoro custodito dalle donne delle popolazioni del Sudamerica. Dovrà però tentare di sfuggire a una cacciatrice di tesori e soprattutto scoprire la verità sul passato della sua famiglia.

Il Mistero dei Templari – La serie, la recensione

Al di là del giudizio specifico su ogni singola serie tv, bisogna riconoscere a Disney+ di esser riuscita a trovare un’identità precisa alle sue produzioni. Se da un lato il catalogo internazionale è ricco di film e serie tv che arrivano da produttori diversi (basti pensare ai gioielli FX/Hulu In Nome del Cielo, The Dropout, Only Murders in the Building o alle produzioni della tv generalista da Grey’s Anatomy ad Abbott Elementary), le serie originali Disney pensate direttamente per il rilascio globale (Cambio di Direzione, Stoffa da Campioni) hanno delle caratteristiche ben precise nella composizione dei personaggi, nel cast, nella sceneggiatura. Si tratta spesso di adattamenti di franchise ben noti, con almeno un volto adulto famoso circondato da giovani attori, unendo dinamiche adolescenziali con altre più adulte. Una strategia precisa che, forse, sembra rispondere a un’idea di fruizione televisiva del passato, in cui tutta la famiglia si riuniva davanti alla tv. In contrasto con l’uso personale delle piattaforme che spinge alla creazione di profili e identità di visione unica.

Il Mistero dei Templari – La serie rientra perfettamente nelle caratteristiche sopra elencate. A cui bisogna aggiungere la capacità di intrattenere. Infatti seppur avvolte da un alone di costante mediocrità, tutte queste serie tv finiscono per svolgere il loro lavoro: intrattenere. Il problema, semmai, è la cronica incapacità di andare oltre l’immediato, di non restare memorabili, quanto facilmente dimenticabili nella coda di cose da vedere. I primi 4 episodi de Il Mistero dei Templari – La serie, forniti in anteprima, si muovono in equilibrio tra le serie tv per giovani del fu Disney Channel e i prodotti della tv generalista, creando una tipologia seriale che altrimenti non sarebbe potuta esistere in precedenza, non trovando una giusta collocazione.

La serie strizza l’occhio a prodotti simili, come Il Simbolo Perduto, Blood & Treasure, costruendo dei personaggi fortemente caratterizzati così da essere facilmente identificabili nelle loro caratteristiche principali. La protagonista per esempio è furba e geniale e non fa nulla per nasconderlo, Billie ha il look giusto per la cattiva, i suoi assistenti sembrano dei pazzi criminali e lo sono, l’amico divertente ha il look tipico “del bello e simpatico”. Ogni singolo personaggio è definito in modo netto.

Altri elementi servono a far capire che siamo davanti a un mystery d’avventura per ragazzi, a partire dal van su cui si spostano e che ricorda quello di Scooby Doo. E per non farsi mancare nulla la serie riprende quegli artifici visivi usati da serie come Sherlock e The Good Doctor usati dai geni per trovare una soluzione inaspettata, con numeri illuminati o le opzioni di possibili percorsi. Si punta anche su quei complotti che sono facilmente adatti a generare indizi. Come però detto anche in precedenza, Il Mistero dei Templari – La serie intrattiene, diverte, appassiona con la scoperta di indizi, i risvolti più curiosi. Insomma nonostante tutto è un prodotto che funziona. Non vincerà premi (ma non ne ha l’ambizione), non conquisterà le prime pagine o l’attenzione social, ma è capace di ritagliarsi un proprio spazio del palinsesto personale degli abbonati di Disney+.

Il Mistero dei Templari – La serie, il cast

Lisette Olivera è l’attrice che interpreta Jess Valenzuela la protagonista della serie, accanto a lei c’è Catherine Zeta-Jones cui è affidato il ruolo di Billie la miliardaria a caccia di tesori e decisa a fermare Jess e i suoi amici. Dal franchise cinematografico tornano Justin Bartha che riprende il ruolo di Riley Poole e Harvey Keitel, Peter Sadusky. La serie è creata da Cormac e Marienne Wibberly, prodotta da Jerry Bruckheimer per Disney.

Lisette Olivera è Jess Valenzuela

Zuri Reed è Tasha, l’amica di sempre di Jess

Antonio Cipriano è Oren, amico di Jess, simpatico, egocentrico, imbranato e appassionato di cospirazioni

Jordan Rodrigues è l’amico di sempre di Jess

Jake Austin Walker è Liam, un musicista in difficoltà che discende da una famiglia di cacciatori di tesori

Catherine Zeta-Jones è Billie

Lyndon Smith è l’agente FBI Ross

Harvey Keitel è Peter Sadusky

Justin Bartha è Ryan Poole

Il Mistero dei Templari – La serie quante puntate sono?

La prima stagione de Il Mistero dei Templari – La serie è composta da 10 episodi, rilasciati settimanalmente con finale quindi previsto mercoledì 8 febbraio.

Il Mistero dei Templari – La serie in streaming

Il Mistero dei Templari – La serie è disponibile in esclusiva in streaming solo su Disney+ la piattaforma della casa di Topolino.