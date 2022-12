Un dicembre “moderato” per Disney+ tra titoli che proseguono, terminano o vanno in pausa e poche novità tra le serie tv. Sul fronte extra seriale segnaliamo l’arrivo del corto di Alice Rohrwacher Le Pupille, prodotto da Alfonso Cuaron (dal 16 dicembre) e lo speciale dei Pentatonix Il mondo in vacanza (dal 2). Tra le serie tv a dicembre su Disney+ troviamo due titoli che arrivano sull’onda del successo riscontrato negli Stati Uniti come The Patient con Steve Carell, un teso thriller psicologico, e l’undicesima stagione di American Horror Story ambientata a New York negli anni ’80 e particolarmente apprezzata da pubblico e critica.

Disney+ Dicembre 2022 le nuove serie tv in streaming

2 Venerdì

La Nostra ultima occasione s.1: serie spagnola con Miguel Bernardeau protagonista di serie di successo come Elite e 1899, e Aitana, una star della musica spagnola al suo primo ruolo da attrice; la serie racconta l’amore e l’amicizia di Diego e Candela e il loro desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

14 Mercoledì

Il Mistero dei Templari – La serie s.1 (primi due episodi poi uno a settimana): sequel del franchise National Treasure – Il tesoro dei templari con Nicola Cage (che per ora non apparirà nella serie). Jess Venezuela riceve da uno sconosciuto un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato al padre morto da tempo. Grazie al suo talento per gli enigmi e ai suoi amici, Jess inizierà a trovare indizi nascosti in monumenti e manufatti ma finirà nel mirino di un un trafficante di antichità. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones e Harvey Kietel.

The Patient s.1: thriller psicologico creato da Joel Fields e Joe Wiesberg con Steve Carell nei panni uni terapeuta tenuto prigioniero da un paziente (Domhnall Gleeson) che rivela di essere un serial killer.

28 Mercoledì

American Horror Story: NYC: l’undicesima stagione di American Horror Story ci porta nella New York anni ’80 all’interno della scena gay presa di mira da un misterioso serial killer.

Disney+ Dicembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a dicembre su Disney+ ci sono serie tv iniziate nelle settimane precedenti che proseguono e in diversi casi terminano. In particolare il 7 dicembre termina su Disney+ la prima stagione dell’antologia American Horror Stories e a proposito di antologie nate da altre serie tv famose, il 26 dicembre termina la prima stagione di Tales of the Walking Dead, arrivata a sorpresa su Disney+ lo stesso giorno del finale di serie di The Walking Dead.

E poi tra le serie tv che finiscono a dicembre Nuovo Santa Clause Cercasi terminerà il 14 dicembre e Willow il 28 dicembre (è iniziata il 30 novembre). Infine il 14 dicembre si fermeranno Grey’s Anatomy 19 e Station 19 6 rispettando la pausa iniziata ormai da diverse settimane negli USA dove le due serie riprenderanno il 23 febbraio 2023 (è quindi ipotizzabile un ritorno in Italia a marzo 2023).