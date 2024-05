Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 27 maggio 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 27 maggio 2024: verità e riappacificazioni

Pia testimonia contro Don Gregorio

Don Romulo (Joaquín Climent) convince Pia (Maria Castro) ad andare a testimoniare contro Don Gregorio (Bruno Lastra) e si offre di accompagnarla, con il beneplacito di Alonso (Manuel Regueiro). Romulo ribadisce a Petra (Marga Martinez) che sarebbe opportuno che Feliciano lasciasse la Promessa.

Curro scopre la verità sul matrimonio di Martina

Fernando racconta a Curro (Xavi Lock) che Martina (Amparo Piñero) non sapeva dei piani di matrimonio di Antonio, quando aveva lasciato Madrid. Curro è sollevato dalla notizia. Alonso chiede di più a Fernando sul matrimonio di Martina. Fernando ribadisce che questo matrimonio serve solo a portare lo status della loro famiglia al di sopra di quello di Alonso e Cruz (Eva Martín).Jana esorta Curro ad andare da Martina a chiederle scusa.

Jana e Abel faranno pace?

Jana confida a Pia di avere delle ostilità verso il dottor Abel, però le consiglia di affidarsi a lui in quest’ultima fase della gravidanza, perché lo considera un buon medico. Manuel cerca di convincere Abel a dare un’altra occasione a Jana e viceversa. Abel è scettico e Jana accetta controvoglia.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.