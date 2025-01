Dopo la collocazione in access prime time, debutta, da giovedì 9 gennaio 2025, in prima serata, su Nove, una versione speciale di ‘Chissà chi è’, il quiz di Amadeus:

“Chissà Chi È è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida” ha dichiarato, lo scorso novembre, Laura Carafoli,, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros Discovery. “Amadeus e Chissà Chi è sono un’accoppiata indissolubile. L’obiettivo è quello di continuare a diversificare l’offerta del Nove, che vuole crescere e intercettare sempre più pubblico, sicuramente esplorativo, ma anche fedele e solido”.

“Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros. Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà Chi È sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in prime time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access. La relazione con Amadeus è sempre più stimolante e le sfide da affrontare sempre più interessanti, per fare breccia insieme in un panorama televisivo in evoluzione che non smetterà di sorprendere.”

Un invito raccolto anche dal conduttore che, solo qualche giorno fa, a ‘Repubblica’, ha espresso massima fiducia in un format che, per il prime time, si arricchirà di ospiti, concorrenti ed identità vip: “Lo ripropongo in prima serata dal 9 gennaio in una chiave diversa. Il gioco sarà un pretesto per portare allegria, e la vincita sarà devoluta all’Airc”.

Chissà chi è prima serata, puntate

Puntata 16 gennaio 2025

A giocare in questa seconda puntata Katia Follesa e Valeria Graci. In palio, un montepremi di €200.000 che, in caso di vittoria, sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Ogni puntata vede la partecipazione, tra le identità o come “jolly”, non solo di altri ospiti vip, ma anche di alcuni protagonisti de “La Corrida” di Amadeus e di “performer”, tutti pronti a esibirsi e a regalare al pubblico, in studio e a casa, momenti di intrattenimento. Nel corso del secondo appuntamento saranno presenti: Sal Da Vinci, Antonio Giuliani, Jonathan Kashanian, Rino Sateriale, finalista e vincitore del Campanaccio d’oro de La Corrida trasmessa dal NOVE con il suo “Ballo del Muratorino”, e Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi, già vincitore di “Tu si que vales” e semifinalista di “Britain’s Got Talent”.

Puntata 9 gennaio 2025

Nel primo speciale in prima serata a giocare è Carmen Di Pietro.Al suo fiancouna special guest: Giovanna Civitillo. In palio, un montepremi di 200.000 euro che, in caso di vittoria, è devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Tra le identità o come “jolly” altri ospiti vip, alcuni protagonisti de La Corrida e “performer”, tutti pronti a esibirsi e a regalare al pubblico, in studio e a casa, momenti di intrattenimento. Nel corso del primo appuntamento ci sono i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Omar Fantini, Dado, Massimo Boasi, finalista de La Corrida con la sua imitazione di Mahmood in “Tuta Gold”, e il mago comico Raffaello Corti.