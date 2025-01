La quinta stagione di Casa a prima vista è ufficialmente in preparazione. Al via le registrazioni delle nuove puntate in arrivo su Real Time.

Un titolo che certamente è stata una rivelazione degli ultimi anni è Casa a prima vista. Ritenuto un ‘diamante grezzo’ di Real Time, il programma ha letteralmente preso il volo nella fascia dell’access prime time con dati d’ascolto quasi sorprendenti, spiccati persino rispetto alla competizione tra 100% Italia su Tv8 e Chissà chi è sul NOVE.

Le registrazioni della quinta stagione

La quinta stagione di Casa a prima vista è in preparazione. A confermarlo è un video social di Gianluca Torre, uno degli agenti protagonisti della trasmissione fin dalla prima stagione trasmessa nel maggio 2023. Torre si mostra in un camerino mentre si prepara per la registrazione dei nuovi episodi in quello che è il primo giorno di lavoro dopo la pausa: “Prima puntata 2025 si gira!” dice accompagnando la clip ad un “Torniamo presto!” che mette sull’attenti i fan del programma.

Anche Corrado Sassu non trascura i fanatici del programma. In attesa dell’arrivo della nuova stagione, un altro degli iconici agenti ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram parte del backstage dello studio di Casa a prima vista. Mostra la produzione in pieno fermento, le parti scenografiche conosciute dal pubblico come la zona divanetti, in cui gli acquirenti scelgono la casa, fino ai camerini.

Gli ascolti di Casa a prima vista

I numeri di Casa a prima vista sono oro colato per Warner Bros. Discovery. Basti pensare che è il titolo più visto di Real Time del 2024. La media della quarta stagione andata in onda dal 16 settembre al 1 novembre su Real Time, ha ottenuto una media di 817.000 telespettatori ed il 4% share, confermandosi il titolo di access prime time più visto di sempre sul canale.

Rispetto ai valori della prima stagione, il programma in poco più di un anno ha più che raddoppiato gli ascolti di partenza. La quarta stagione ha visto un trend settimanale in crescita, con puntate record sfiorando il milione di spettatori e raggiungendo il 4,5% di share.

Il programma, nel periodo di messa in onda, mediamente è stato il settimo più visto in access prime time, salendo a al quarto posto sul core target di Real time (il pubblico femminile 15-54), sulle quali ha ottenuto il 7,3% share.

Ogni settimana il titolo ha contattato quasi 6.5M di viewers, ed è stato anche fra i contenuti più fruiti su tutte le property digital del gruppo WBD.

Quando torna in onda Casa a prima vista? Nuove puntate

Casa a a prima vista con la quinta stagione su Real Time è in arrivo dal 17 febbraio.

Ridimensionate entrambe le offerte di NOVE e Tv8 (in quella fascia) con lo stop del game show di Nicola Savino ed il passaggio da giornaliero a settimanale di prima serata del gioco di Amadeus, Casa a prima vista avrà, al suo ritorno e con le nuove puntate, una strada meno affollata (ma non per questo meno agguerrita) e un po’ più facile da percorrere.