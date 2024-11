I dilettanti allo sbaraglio stanno per tornare in tv: La Corrida 2024, in onda per la prima volta sul Nove e con la conduzione di Amadeus, è la ventitreesima edizione dello storico programma nato prima in radio e poi approdato sul piccolo schermo da una geniale idea di Corrado Mantoni e dal fratello Riccardo. Cambiano canale tv e conduttore, ma non la formula dello show: persone che nella vita di tutti i giorni si dedicano ad altro per una sera hanno l’occasione di esibirsi davanti al pubblico, pronti ad accettare fischi o applausi. Siete pronti a saperne di più su questa edizione? Non dovete aspettare il semaforo verde: continuate a leggere!

La Corrida 2024, puntate

Prima puntata, 6 novembre

Ospite della prima puntata è Nino Frassica: a lui il compito di ripescare uno dei concorrenti e mandarlo alla fine dell’ultima puntata.

Quando inizia La Corrida 2024?

La nuova edizione de La Corrida va in onda da mercoledì 6 novembre 2024, alle 21:30, sul Nove.

La Corrida 2024 in streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere La Corrida in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Come partecipare a La Corrida 2024?

Chi volesse candidarsi come dilettante allo sbaraglio, può scrivere a corrida@corima.tv o chiamare il 393 40 93 447, oppure compilare l’apposito modulo a questo link.

Come partecipare come pubblico a La Corrida?

Se, invece, volete far parte del pubblico che fischia o applaude i concorrenti, potete scrivere a agmedia.milano@gmail.com. Il programma va in onda da Milano.

Come funziona La Corrida?

Il programma non ha bisogno di spiegazioni, ma ripassiamo le regole generali. I concorrenti si esibiscono davanti al pubblico, in diretta, mettendo in mostra il loro talento (o quello che reputano tale). Il pubblico ha davanti a sé un semaforo: deve rimanere in silenzio finché è rosso; quando diventa verde può esprimere la propria approvazione o dissenso tramite applausi, fischi o vari oggetti che sono consegnati dalla produzione all’inizio del programma. Chi vince la puntata accede alla finale. In questa edizione c’è una novità: la presenza di un ospite che può ripescare un concorrente da mandare direttamente in finale. Il programma è prodotto da Banijay Italia e da Corima.

La Corrida 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono otto, in onda il mercoledì sera. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 25 dicembre, Natale, ma con ogni probabilità sarà anticipata di qualche giorno.

Dove viene registrato La Corrida 2024?

Il programma va in onda dagli studi Mediapason, in via Colico, a Milano.

La Corrida 2024 è in diretta?

Amadeus ha sempre dichiarato di volere che il programma fosse in diretta, per assaporare meglio ogni possibile imprevisto. Secondo Prima on line, però, almeno la prima puntata è stata registrata. È possibile che le successive, invece, siano in diretta.

Chi è il direttore d’orchestra de La Corrida 2024?

Come da tradizione del programma, anche nell’edizione di Amadeus de La Corrida il conduttore può contare sulla “spalla” del direttore dell’orchestra in studio. In questo caso, è il Maestro Leonardo De Amicis, che Amadeus conosce molto bene, essendo stato direttore musicale di tutti i suoi Festival di Sanremo. De Amics dirige un’orchestra composta da trenta elementi.