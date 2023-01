Vi avevamo parlato da queste colonne nei giorni scorsi, con il comunicato Mediaset arrivato immantinente, rispetto alla decisione dell’azienda di Cologno Monzese di controprogrammare la settimana del Festival di Sanremo con le sue abituali produzioni di intrattenimento, sospendendo quindi il costume degli ultimi anni che vedeva i blockbuster dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi fermarsi proprio in quella settimana. Vi avevamo dato conto anche della griglia prevista per quella settimana con il Grande fratello vip 7 posizionato normalmente il lunedì, ma con una puntata aggiuntiva, oltre a due appuntamenti su Italia 1 con le Iene, mentre avevamo lasciato il dubbio circa la presenza il sabato sera di C’è posta per te contro la finale del Festival di Sanremo 2023.

Ebbene ci sono aggiornamenti rispetto a questo quadro che rendono giustizia al comunicato Mediaset, con ulteriori news rispetto alla griglia di cui sopra. Dunque confermiamo naturalmente la puntata del lunedì sera del Grande fratello vip 7, a cui si aggiungerà come detto una seconda emissione. E’ stata decisa nel frattempo la serata rispetto alla collocazione della seconda puntata settimanale del Grande fratello vip 7, che sarà il venerdì. Poi le Iene andranno in onda naturalmente di martedì e la seconda quasi sicuramente di giovedì nel prime time di Italia 1, per un doppio appuntamento settimanale.

Ma il piatto forte, lo scontro epico è quello del sabato sera, vi avevamo lasciati con il dubbio se Maria De Filippi avesse deciso di aprire si o no la busta, metaforicamente parlando e cioè se poi alla fine della fiera C’è posta per te ci sarebbe stata. Secondo quanto apprendiamo C’è posta per te (non con titolo diverso che permetta l’estrazione di questa puntata dalla media stagionale come fanno altri suoi colleghi) andrà in onda regolarmente con una puntata inedita sabato 11 febbraio 2023 in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo e di cui abbiamo appreso la presenza in collegamento del Presidente dell’Ucraina Zelensky, come annunciato da Bruno Vespa a Domenica in. Gioco di squadra quindi dei volti Mediaset per controprogrammare il Festival di Sanremo.

Epico scontro dunque in vista quel sabato sera fra Canale 5 e Rai1 e vedremo come si comporterà il pubblico perchè certamente fra gli affezionati telespettatori (più telespettatrici) di C’è posta per te c’è anche il pubblico del Festival di Sanremo (questo più trasversale) e viceversa. A domenica 12 febbraio 2023 alle ore 10 l’ardua sentenza dagli elaboratori elettronici di nostra signora degli ascolti Auditel.