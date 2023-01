Sanremo 2023 non fa più tanta paura a Mediaset? Stanno per finire i tempi dell’arresa per dare spazio alla resa dei conti? Così sembra almeno secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia nella giornata di oggi, mercoledi 11 gennaio 2023. Da tempo Canale 5, cosi’ come Italia 1, hanno vissuto la settimana del Festival di Sanremo come un’occasione per prendersi una vacanza forzata – perlomeno al prime time – lasciando ai programmi di punta un giro di pausa e tornare la settimana successiva all’evento Rai.

Gli occhi puntati sul palco dell’Ariston hanno sempre catalizzato l’attenzione di gran parte del pubblico verso la kermesse canora, quasi come se sul telecomando, per 5-6 giorni, ci fosse solo un numero a prevalere sugli altri.

Ebbene, la musica potrebbe cambiare.

Il giornalista Giuseppe Candela riferisce che la contro programmazione da parte delle reti Mediaset sarebbe nuovamente un’ipotesi al vaglio. Trasmissioni come C’e posta per te, Le Iene, il Grande Fratello VIP e non solo potrebbero essere trasmesse anche durante la settimana del Festival di Sanremo, un fatto che non accadeva da oltre 10 anni.

A proposito di storia, tra i precedenti balza in evidenza una puntata del Grande Fratello 4 condotto da Barbara d’Urso in onda contro il Sanremo 2004 di Simona Ventura (certamente non uno dei piu fortunati in fatto di ascolti). In quell’occasione datata 4 marzo 2004, il reality show battè la serata del Festival con 8.3mln di telespettatori ed il 32.26% di share.

A distanza di 19 anni gli scenari nel panorama televisivo sono decisamente cambiati. La platea si è ormai sparpagliata su più fronti. Basti pensare alle piattaforme di streaming che hanno raccolto il loro pubblico sottraendone in parecchi casi alla cara vecchia TV. Che situazione si potrebbe presentare e quali ripercussioni si potrebbero incrociare in vista del possibile ritorno della contro programmazione Mediaset nella settimana Sanremese?