Come abbiamo detto la serata del venerdì dei primi mesi del 2021 ha praticamente il cartello “tutto esaurito” sulla porta (Covid permettendo). Dopo lo show con protagonisti Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni sono previste le cinque (o forse qualcosa in più) puntate della seconda stagione del Cantante mascherato. Poi il Festival di Sanremo (pure questo Covid permettendo) quindi ecco gli show da una serata con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Al momento in cima alla lista ci sarebbero Loretta Goggi, che da poco ha festeggiato i 60 anni di carriera (ma che pare poco propensa ad accettare) e Christian De Sica, da sempre in predicato di fare un one man show su Rai1, chissà se sarà questa la volta buona. Al termine di questo “filotto” di appuntamenti è previsto, sempre per il venerdì sera, il ritorno di Carlo Conti che dovrebbe proporre una nuova serie di Top 10, il varietà che tanto bene si è comportato lo scorso mese di luglio nella sua prima serie, quindi nell’aria anche delle idee per Mara Venier.

Si era parlato anche di un ritorno in prima serata dei Migliori anni, il celebre show amarcord spesso e volentieri campione di ascolti nel prime time di Rai1 e che da tanto tempo riposa in un cassetto, ma la questione Covid con tutte le restrizioni del caso pare che non ne rendano possibile il ritorno in tv. Con una nuova serie di circa sei puntate o qualcosa in più di Top 10 si chiuderebbe così il palinsesto dell’intrattenimento destinato alla serata del venerdì di Rai1.

Sul sabato, oltre alle 7 puntate di Affari tuoi con Carlo Conti in partenza da fine dicembre, invece è ormai certo l’arrivo da marzo del nuovo show musicale condotto da Serena Rossi (che però non ha ancora firmato il contratto) La canzone segreta e nell’aria c’è la possibilità di un nuovo spettacolo di prima serata con Antonella Clerici che ha debuttato nei giorni scorsi con ottimi indici di ascolto nel nuovo talent show The voice senior.