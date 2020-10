Il diaframma che separa il sorriso dalle lacrime può essere davvero molto fine nella vita, ma lo può essere molto di più in uno studio televisivo con una scenografia stile “migliori anni” in cui un personaggio famoso del mondo della canzone si trova accomodato su di una bella poltrona bianca, avvolto da due ali di pubblico che pendono dalle sue labbra, in attesa di capire cosa gli accadrà. Questo è quello che accade nella Canzone segreta, il nuovo varietà in arrivo su Rai1.

Per la verità stavolta in questo format è il personaggio a pendere dalle labbra degli autori del programma che gli hanno riservato tutta una serie di sorprese, il tutto scaturito da una scintilla che può partire proprio da una canzone segreta intonata da qualcuno “dietro di lui”. Segreta perchè quella è la genesi di un qualcosa che la star seduta su quella poltrona non sa e forse neppure immagina. Si parte dunque dalla giostra di queste carrambate in un clima fra emotainment e show musicale per conquistare il pubblico del sabato sera di Rete 1.

Per marzo 2021 infatti nel sabato sera di Rai1 arriverà questa “nuova” produzione televisiva che sarà realizzata dalla ormai molto attiva in Rai società di produzione televisiva esterna di Ilaria Dallatana che dopo aver diretto Rai2, pare ora aver conquistato i favori dei dirigenti della tv pubblica che cercano con tanta ansia qualsiasi cosa, almeno nei format nuovi, che non arrivi dalle parti di Banijay. Ricordiamo che la società Blu Yazmine produrrà anche nuovi varietà per la Rete 2 a partire dal Game of games di Simona Ventura.

In questa affannosa ricerca si sono quindi imbattuti in questo format francese accennato da Dagospia trasmesso recentemente da TF1, la prima rete della televisione francese, prima pubblica e ora privata, che ha debuttato con un ottimo 23% di share nel 2018 per poi scendere al 19% ad inizio gennaio 2020. Il programma dunque cerca di generare emozioni carpendole dalla star seduta sulla poltrona in un classico gioco della televisione anni novanta, ma che potrebbe funzionare anche oggi. Va detto che programmi come questi vivono quasi completamente della forza motrice del vip protagonista (vedi Maria da Mara a Domenica in che ha fatto il botto di ascolti) che non sempre però può essere di grande peso (per quelli di media e bassa gittata non c’è di certo in questo caso il tempo che nel Grande fratello si può dedicar loro nel corso delle decine di puntate a disposizione).

Di certo risulta fondamentale in questo caso l’anfitrione che farà da mediatore fra le sorprese ed il vip di turno seduto sulla poltrona. Raffaella Carrà sarebbe la conduttrice ideale per un programma come questo, ma forse lei direbbe nel caso: “ma perchè non mi fate fare direttamente Carramba?” E come darle torto….

