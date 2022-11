Il preserale di Canale 5 continua, in questi giorni, ad essere occupato da Caduta Libera, ormai un classico della rete ammiraglia Mediaset, tanto da aver anche superato, quest’autunno, le mille puntate. Eppure, chi si sintonizza in questi giorni potrebbe rimanere sorpreso dall’assenza del super campione Michele Marchesi, in carica dal novembre 2021.

Caduta Libera, il campione Michele ha perso?

Assolutamente no: Michele non ha affatto perso, ma è ancora il campione in carica del game show condotto da Gerry Scotti. Se non lo vediamo più in onda è semplicemente perché Canale 5 a deciso di mandare in onda, a partire da sabato 19 novembre 2022, le repliche del programma, quelle già trasmesse e visibili su Mediaset Infinity.

Potrà quindi capitare di vedere, nel corso di queste settimane, alcuni campioni del passato, prima dell’“era Marchesi”. Una decisione presa da Mediaset per evitare che le puntate inedite del programma si scontrassero con le partite dei Mondiali di Calcio, in onda su Raiuno, e su cui lo stesso Gerry Scotti ha ironizzato.

Quanto ha vinto finora Michele Marchesi?

Appurato che Michele è ancora il campione di Caduta Libera, facciamogli un po’ i conti in tasca: fin dal suo insediamento sulla botola centrale dello studio, il giovane 30enne nato in provincia di Brescia ma cresciuto a Villongo Sant’Alessandro (Bergamo) ed ora residente a Pavia -dove lavora come medico specializzando- ha accumulato vincite per ben 646.000 euro.

È, in poche parole, il campione con la seconda somma più alta mai vinta nel programma, dietro solo ad un altro super campione, il bresciano Nicolò Scalfi, che di euro ne ha vinti 812.000. Michele, però, detiene un altro primato: è l’unico campione del quiz (ma in generale di tutti i quiz della tv italiana) ad essere in gioco nell’arco di tre anni e più edizioni del programma. Diventato campione nel 2021, è infatti rimasto in carica per tutto il 2022 e sarà campione anche quando il programma tornerà, nel 2023.

Quando torna Caduta Libera 2023?

A proposito: quando andranno in onda le nuove puntate di Caduta Libera? Difficile stabilirlo adesso. Quel che è certo è che le repliche del programma andranno in onda fino ad inizio 2023; poi, dal 9 gennaio, comincerà la nuova edizione di Avanti un altro, che sarà composta da circa cento puntate.

Canale 5 potrebbe quindi decidere di mandare in onda le nuove puntate di Caduta Libera nella primavera del 2023, realizzando anche un’edizione estiva come accaduto qualche anno fa, oppure aspettare l’autunno e tornare in onda con altre repliche.