Tante novità nella nuova stagione di Avanti un altro, che prenderà il via il prossimo 9 gennaio. Le registrazioni sono partite da oltre un mese, con il game-show condotto da Paolo Bonolis che vedrà nuovi ingressi e qualche addio. Se l’abbandono della ‘bonas’ Sara Croce e il conseguente innesto di Sophie Codegoni erano cosa nota, va segnalata anche la concomitante sostituzione del ‘bonus’ Daniel Nilsson.

Per quel che riguarda invece il ‘salottino’, è confermato l’esordio di Acquaman, un ragazzo che porgerà domande sul mondo marino, ma pure quello di Silvia e Giulia Provvedi. Le due sorelle, lanciate nel 2012 da X Factor con il nome d’arte Le Donatella, hanno in seguito preso parte a L’Isola dei Famosi (vincendo l’edizione 2015) e al Grande Fratello Vip.

A sorpresa, inoltre, è prevista la presenza saltuaria di Giovanni Muciaccia. L’ex volto di Art Attack interrogherà i concorrenti sull’arte.

Gli episodi di Avanti un altro finora previsti sono poco meno di cento. Questi consentiranno di coprire il preserale dell’ammiraglia Mediaset fino alla primavera inoltrata. Da capire se a questi si aggiungeranno le versioni di prima serata, che però l’anno scorso non hanno raccolto gli ascolti auspicati.

Come già anticipato, spariranno tutti i riferimenti al covid. Il pubblico che tornerà al gran completo, senza più l’obbligo di indossare le mascherine. Spariranno pure i divisori in plexiglass, con i contatti diretti tra spettatori e conduttore che rifaranno capolino, come nell’epoca antecedente la pandemia.