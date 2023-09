Su Canale 5 la domenica in prima serata ritorna Caduta Libera – I migliori. Lo spin-off del game show in onda nel preserale della rete ammiraglia Mediaset, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, si rinnova con un nuovo meccanismo di gioco.

Caduta Libera, i migliori: il gioco

Viene introdotto un punteggio e una classifica per quello che a tutti gli effetti diventa un super torneo. Avrà per protagonisti un Campione del game show, sulla botola centrale, e 10 sfidanti suddivisi in 5 categorie: due Vip, due Comici, due Chef, due Speaker Radiofonici e due Campioni senza portafoglio.

Nelle prime puntate saranno definiti i due migliori sfidanti di ogni categoria che, nell’ultima, si scontreranno per eleggere il vincitore del torneo.

Il gioco avrà anche uno scopo benefico, infatti le categorie dei vip e degli speaker radiofonici giocheranno per sostenere la campagna di Mediafriends, dedicata a cinque progetti a favore delle persone più fragili – anziani e disabili – colpite dall’alluvione che ha flagellato la Romagna lo scorso maggio. Inoltre, anche i telespettatori potranno donare attraverso il sito www.mediafriends.it.

“Caduta Libera” è basato sul format “Still Standing” creato da Channel 10 e July-August Productions Ltd. e licenziato da Armoza Formats an ITV company. È andato in onda in circa 20 paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay e Argentina, per un totale di oltre 7.500 episodi.

Caduta Libera, i migliori: anticipazioni

Concorrenti e ospiti puntata del 24 settembre 2023

Domenica sera, nella postazione centrale, giocherà Monica De Lisio, campionessa della quarta edizione, con un montepremi complessivo vinto di 71.000 euro.

A sfidarla ci saranno: Alessia Mancini e Paolo Ciavarro (categoria Vip), Chiara Tortorella e Fabio De Vivo (categoria Speaker Radiofonici, entrambi in arrivo da R101), Ambra Romani e Ciro Scamardella (categoria Chef), Augusto Cottini, in arte Augustarello, e Laura Formenti (categoria comici), Dolores Sini e Giuseppe Desantis (categoria Campioni senza portafoglio).

Al gioco si alterneranno momenti di intrattenimento e spettacolo con alcuni ospiti. Nel primo appuntamento speciale: Francesca Manzini, Ivana Spagna, Fausto Leali e i Los Locos.

Caduta Libera, i migliori: dove vederlo

Il programma va in onda su Canale 5, anche per chi usufruisce di un abbonamento a Sky o Tivusat. In streaming il programma è visibile gratuitamente tramite la piattaforma Mediaset Infinity da sito e App, su tutti i device.