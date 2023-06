Per chi segue i quiz in tv e si appassiona ai campioni che puntata dopo puntata fanno crescere i propri montepremi e danno dimostrazione di grande cultura generale, si può dire che sia finita un’era. Lo è sicuramente per la storia di Caduta Libera che, nella puntata di oggi, mercoledì 21 giugno 2023, ha salutato il suo super campione Michele Marchesi.

Michele, in carica dall’ormai lontano novembre 2021, ha resistito al centro dello studio fino ad oggi: un totale di 103 puntate e centinaia di avversari battuti sera dopo sera, fino ad oggi. Attenzione, però: Michele non è stato battuto da nessun altro concorrente, ma ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il gioco per tornare a dedicarsi totalmente al suo lavoro di medico specializzando.

É stato lui stesso a darne comunicazione a fianco di Gerry Scotti durante la fase finale del gioco, ovvero i “Dieci Passi” (qui il video integrale):

“Questa è stata la mia ultima puntata, questi saranno i miei ultimi Dieci Passi. Mi dispiace, ma ho sottratto molto tempo al mio lavoro. Adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello. È stata un’avventura splendida, incredibile, voglio ringraziare tutte le persone che sono qui. Ho avuto una fortuna costante nella mia vita, quella di ricevere sempre più di quello che io abbia mai dato, di capitare sempre in mezzo a persone speciali e belle, che mi dessero tanto e avessero cura di me. E questa esperienza non ha fatto eccezione. Voglio ringraziare tutte le persone che qui si sono prese cura di me. (…) e ovviamente Gerry: sei davvero l’anima e il cuore di questo posto e di questo programma. Trasmetti a chiunque emozioni pure ed empatia. Poter stare vicino a te in questi mesi è stato un privilegio che mi ha cambiato la vita. Ringrazio anche chi mi ha permesso di stare qui e di rimanerci tanto tempo, il mio Primario, la mia Direttrice di scuola, i miei colleghi specializzandi, tutti medici e tutte le persone che ruotano intorno alla Neuropsichiatria del Mondino”.

Nessuna lacrima, ma tanta soddisfazione per aver partecipato così a lungo ad un quiz ed essere entrato tra i Campionissimi non solo di Caduta Libera, ma anche degli altri giochi a premi di Mediaset. La motivazione di Michele è stata più che compresa dal programma e da Gerry Scotti: “Il tuo è un lavoro importante, devi tornare a farlo per te, per la tua carriera e per la tua vita”, le parole del conduttore, che ha ironizzato sul fatto che Michele probabilmente sperasse di perdere.

Nato in provincia di Brescia ma cresciuto a Villongo Sant’Alessandro (Bergamo) ed ora residente a Pavia, Michele Marchesi si porta a casa 656.000 mila euro, frutto delle sue vittorie al gioco finale del programma. L’ultima proprio due giorni fa, dal valore di 10.000 euro.

Chi ci sarà al posto di Michele nella prossima puntata? Da regolamento, quando un campione lascia spontaneamente il gioco, è la produzione a scegliere un concorrente da posizionare al centro dello studio e che dovrà guadagnarsi il titolo di campione nel corso della puntata. Michele intanto torna alla sua vita, consapevole che sarà ben diversa da quando è entrato negli studi di Caduta Libera nel 2021. E chissà che in quegli studi non ci torni, da Campione imbattuto, per uno dei vari tornei di tanto in tanto organizzati dal programma: per il pubblico sarebbe un bel regalo rivedere in azione uno dei più bravi campioni di quiz degli ultimi anni.