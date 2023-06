Che succede a Caduta Libera? Le nuove puntate del game show condotto da Gerry Scotti, iniziate giovedì 15 giugno (con leggero ritardo, causa morte di Silvio Berlusconi), soffrono tremendamente la concorrenza di Reazione a catena, il quiz estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni. A sentenziarlo sono i freddi numeri Auditel. L’esempio più recente è di ieri, quando la rete ammiraglia nella fascia del preserale ha viaggiato intorno al 25% di share, mentre Canale 5 si è dovuto accontentare della media – tra i due segmenti di Caduta libera – di appena il 14%.

È evidentemente legata a questa allarmante situazione la decisione presa da Mediaset di piazzare, sperimentalmente oggi, giovedì 29 giugno, tre puntate da un’ora di Un altro domani, subito prima di Caduta Libera. Una mossa che dovrebbe garantire (i risultati li conosceremo domani, dopo le 10.00) un traino più soddisfacente per il programma di Gerry Scotti, che nei giorni scorsi era stato invece preceduto da film in onda dalle 16.45, mai premiati dal pubblico (che ha preferito La Vita in Diretta su Rai1) Lo scenario odierno, dunque, è stato il seguente: cinque ore consecutive di soap opera, dalle 13.45 alle 18.45, perché prima dei tre appuntamenti di Un altro domani sono andate in onda regolarmente le puntate dell’intramontabile Beautiful, e poi di Terra Amara e di La promessa.

Come detto, soltanto domani sapremo se la novità di palinsesto avrà effetti positivi sugli ascolti di Caduta libera o se la tendenza negativa continuerà. Va detto che tale situazione è figlia di una programmazione del Biscione quantomeno curiosa, visto che le puntate inedite di Caduta libera sono state piazzate in piena estate (con gran parte della rete spenta) dopo settimane di repliche di Avanti un altro.

Intanto, per adesso, nella giornata di domani Canale 5, nello slot di palinsesto subito antecedente a Caduta Libera, prevede il film Inga Lindstrom – Eredità contesa. Sempre che in queste ore non arrivino nuove comunicazioni di variazioni di palinsesto.