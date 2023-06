“Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui“. Gerry Scotti, interpellato da TvBlog, chiarisce quanto accaduto nelle scorse ore, dopo che Fedez nel nuovo episodio di Muschio Selvaggio ha parlato di lui scatenando un polverone soprattutto social.

Fedez ha detto “Gerry Scotti continua a insultarci“.

Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno calvato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo.

A Il Messaggero, dopo la sua ospitata nel podcast di Fedez, disse: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza“.

L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so: di non sapere che so è di non sapere. Non stupiamoci dell’ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere.

Insomma, tutto chiarito con Fedez?

Sì. A tal punto che presto mi rivedrete ospite di Muschio Selvaggio. E spero lui si prepari su vita, morte, miracoli e opere di Giorgio Strehler (ride, Ndr).

Lo interrogherà?