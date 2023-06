“Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore… è venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima, io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler (…) Da lì ha fatto un’intervista in cui mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, quel giorno in cui io lo dissi le ricerche su Strehler su Google si impennarono. Quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler“. Così Fedez si è rivolto a Gerry Scotti nel nuovo episodio del suo podcast Muschio Selvaggio (senza Luis Sal – i due, come noto, hanno recentemente rotto) disponibile anche su Youtube.

Fedez fa riferimento evidentemente alla battuta pronunciata da Scotti nel Tik Tok che è stato inserito nel montaggio del video qui sopra (“È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“), ma anche all’intervista che il conduttore di Caduta Libera rilasciò poco meno di un anno fa al quotidiano Il Messaggero, nella quale, tornando sull’episodio di Strehler, spiegò: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza“.

Parole che non sono state apprezzate dal rapper che tra poche settimane tornerà dietro il bancone dei giudici di X Factor. Per la cronaca, la puntata di Muschio Selvaggio in questione vedeva come ospite Morgan (ha parlato soprattutto del suicidio di suo padre), anche lui al rientro nel talent show di Sky che sarà condotto per la seconda edizione consecutiva da Francesca Michielin. L’ex leader dei Bluvertigo si è espresso sul tema ignoranza, spiegando che “è una parola interessante, non c’entra con i sentimenti, vuol dire non conoscere‘”:

Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più.

Tornando alla querelle tra Fedez e zio Gerry, arriverà una replica da parte del popolare presentatore Mediaset o la vicenda rimarrà in sospeso?