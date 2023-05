Morgan torna a X Factor, ora è ufficiale. Eppure nel novembre 2014 annunciò: “Lascio X Factor per sempre“. Daje a ride.

All’epoca effettivamente il cantautore abbandonò il talent che gli ha regalato una seconda vita artistica, quella da divulgatore musicale affascinante e da personaggio televisivo imprevedibile.

Qualche tempo dopo si accasò da Maria De Filippi su Canale 5, ma la collaborazione finì malissimo, con accuse pesantissime lanciate da Morgan contro Amici e Mediaset e conseguenti strascichi legali.

In innumerevoli occasioni l’ex frontman dei Bluvertigo si è lasciato andare a sfoghi e dichiarazioni ostili, talvolta molto ostili, nei confronti della tv e, in particolare, di X Factor. Per riassumerli servirebbe un libro intero, ma proviamoci.

A dicembre 2009, al termine della terza edizione di X Factor, Morgan dichiarò: “Non credo che rifarò X Factor, adesso in questo ruolo sono troppo aristocratico mentre mi sento più che altro un produttore musicale. Mi piacerebbe occuparmi delle basi musicali al posto di Lucio Fabbri. Poi però magari cambio idea“. Nel 2010 effettivamente dietro il bancone dei giudici del talent musicale non ci fu. Ma torno nell’edizione subito successiva, la quinta del programma. A maggio di quell’anno confessò: “Mi sono stancato. In realtà credo di non essere simpatico ai signori della tv che comandano. Nessuno mi ha telefonato per la nuova edizione. Per cui gli faccio anche un grande favore se rinuncio. Non voglio più fare X Factor perché non mi diverto più. Il programma ha un format che non mi permette di avere il controllo su cose di cui sono competente. Mi girano le palle a non avere l’autorità che dovrei avere“. Parole al vento, Morgan tornò a X Factor. A settembre 2012 l’artista assicurò che “questa è la mia ultima edizione, non vedo l’ora di ritornare a fare il mio mestiere, che non è il giudice di X Factor… ma il giudicato“. E infatti… fece il giudice anche nel 2013, sebbene a gennaio di quell’anno ribadisse da Victoria Cabello con una certa sicumera: “No, non rifarò X Factor. Non è per soldi, non me ne frega niente della questione economica. Ormai dovunque vai pensano solo ai soldi, è una cosa triste“. Ad aprile 2014, ospite di Daria Bignardi, Morgan confermò: “X Factor io non lo voglio fare, perché a. mi vergogno, b. mi sono stancato, c. faccio un altro mestiere. Sono già tre bei motivi“. Non abbastanza, evidentemente visto che fu riconfermato anche per l’ottava edizione.

Qualche settimana fa, dopo che Il Messaggero anticipò il suo ritorno da giudice a X Factor, all’agenzia Agi Morgan spiegò: “Io sono come mister Wolf per la televisione (con riferimento al personaggio del film cult Pulp Fiction, Ndr), risolvo i problemi. Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’alza share, mi chiamano nei programmi che stanno morendo, curo il programma e ritorna sano, in questo momento c’è bisogno a X Factor. Io sono il pronto soccorso dei programmi televisivi, intervengo per rianimarli”.

L’anno scorso il primo riavvicinamento tra Morgan e il il talent, con il cantautore che fu ospite in due puntate dei Live, anche se già nel 2018 il suo ritorno in giuria, come raccontò TvBlog, sembrava cosa fatta.