Da esperimento estivo a programma che raggiunge le sue prime 1000 puntate: così festeggia Gerry Scotti il traguardo che oggi raggiunge Caduta Libera, programma nato nel maggio del 2015. La prima edizione, come ha ricordato lo stesso Scotti nell’intervista uscita oggi su Tv Sorrisi e Canzoni, fu registrata negli studi spagnoli di Antenna 3 perché, data la complessità della scenografia che va realizzata per il programma, Mediaset voleva “essere sicura del successo”.

Il successo arrivò e così fu realizzata una seconda lunga edizione in onda dal 4 gennaio al 15 luglio 2016. Con oggi, giunti all’undicesima edizione, si arriva così alla puntata numero 1000, che sarà festeggiata con due serate di sfide fra i super campioni di Caduta Libera.

Caduta Libera 2022-2023: gioco, campione, puntata oggi, casting

Prenderanno, infatti, parte a questi due appuntamenti eccezionali: Nicolò Scalfi, che detiene il record sia per imbattibilità (88 puntate) sia per vincita totale (812 000 euro) e che dunque occuperà la postazione centrale, Michele Marchesi, il campione attualmente in carica, che si è aggiudicato finora, dopo essere giunto ieri sera alla sua sessantacinquesima puntata, 360 000 euro, Gabriele Giorgio, campione per 35 puntate, Massimo Mattevi, che ha totalizzato 15 vittorie, Christian Fregoni, che con le sue 39 vittorie ha portato a casa 210 000 euro, Edoardo Riva, che ha all’attivo 18 puntate da campione, Fabrizio Andreotti, campione per 28 puntate, Luca Simoncini, che in 7 puntate da campione è riuscito a vincere 118 000 euro, Giovannni Trovato, che ha totalizzato 20 puntate, Nicolò Giusti, che vinse nel 2016 100 000 euro in 7 puntate, e infine Nicoletta Crisante, che si è aggiudicata 92 000 euro disputando solo 9 puntate da campionessa.

A partire dalle 18:45 questa sera si terrà il primo torneo fra i super campioni di Caduta Libera, mentre domani sera, come svelato ieri da Gerry Scotti, si terrà la rivincita.