Boomerissima: la conferenza stampa in diretta dalle 15:00

Dopo un lungo battage pubblicitario, Alessia Marcuzzi sta per tornare su Rai2 con il nuovo Boomerissima, un programma che si basa sul confronto generazionale e che andrà ad occupare in palinsesto i quattro martedì del mese di gennaio. Con la partenza in programma per domani, dopo le ospitate promozionali di venerdì sera allo speciale Lotteria Italia di Soliti ignoti e sabato sera a Tali e Quali, dove ha presenziato come giudice, oggi è invece il giorno della conferenza stampa, che si terrà nel pomeriggio a partire dalle ore 15:00.

Presenzieranno all’incontro con i giornalisti il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, la vicedirettrice della medesima direzione Raffaella Sallustio, Fabrizio Ievolella, ceo di Banijay Italia, oltre che la stessa conduttrice. L’appuntamento con la stampa si terrà dagli Studi Fabrizio Frizzi in Roma, dove è stato registrato nelle scorse settimane il programma, che godrà della direzione artistica di Luca Tommasini.

TvBlog nelle scorse settimane aveva già avuto modo di mettervi al corrente di alcune anticipazioni circa quanto avvenuto nel corso delle registrazioni (qui per leggere tutto circa la lite fra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini) e circa alcuni degli ospiti che andranno ad allietare le quattro prime serate che Boomerissima andrà a coprire a partire da domani sera alle 21:20 su Rai2.

Fra questi ci saranno Sabrina Salermo, Max Giusti, Valentina Romani; altri nomi già anticipati sono invece quelli di Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini e Max Pezzali. Chissà se la conferenza stampa di oggi sarà la giusta occasione per scoprire non solo qualche nome di ospite in più, ma anche dettagli e particolari del programma finora non rivelati.

Per seguire dunque l’appuntamento con la stampa previsto per oggi pomeriggio alle 15:00, potete contare sul nostro liveblogging con il quale non vi perderete neanche un’istante della conferenza stampa odierna di Boomerissima.