Tali e Quali 2023, prima puntata 7 gennaio: anticipazioni e liveblogging

Parte questa su Rai1 l’edizione 2023 di Tali e Quali, dopo il buon riscontro Auditel della prima vera e propria prima edizione del torneo nip di Tale e Quale Show, andata in onda lo scorso gennaio. Il progetto nacque infatti come esperimento nel 2019, quando andò in onda al termine della nona edizione di Tale e Quale Show in una sola puntata il torneo nato per dare risalto alle imitazioni di professione da parte di personaggi non famosi.

Tali e Quali 2023, prima puntata 7 gennaio: concorrenti

In ogni puntata parteciperanno dieci concorrenti non famosi diversi di puntata in puntata, a cui si aggiungerà tutte le settimane la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che sono stati “retrocessi” dal torneo vip. In ogni puntata sarà presente poi il momento dell’Ascensore, in cui di fatto saranno anticipati grazie alle decisioni dei giudici i concorrenti che si esibiranno nella successiva puntata.

Tali e Quali 2023, prima puntata 7 gennaio: quando va in onda

La seconda edizione di Tali e Quali andrà in onda ogni sabato sera su Rai1 per un totale di cinque puntate. L’appuntamento conclusivo sarà dunque sabato 4 febbraio, alla vigilia della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. In seguito alla kermesse canora, Tale e Quale tornerà in onda con un altro spin off dedicato proprio all’evento sanremese (qui le nostre anticipazioni sul cast, con uno spoiler sul vincitore).

Tali e Quali 2023, prima puntata 7 gennaio: cast

Alla conduzione sarà presente ancora una volta Carlo Conti ed anche per l’edizione nip è confermata la giuria di Tale e Quale Show. Siederanno dunque dietro al bancone Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nella prima puntata sarà presente come quarto giudice Alessia Marcuzzi, che promuoverà il suo Boomerissima, e uno speciale Adriano Celentano, imitato da Teo Teocoli.

Tali e Quali 2023, prima puntata 7 gennaio: dove vederla

La prima puntata dell’edizione 2023 di Tali e Quali si potrà seguire in diretta su Rai1 dalle 21:25 e in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog seguirà con un liveblogging questa prima puntata.