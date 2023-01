Per il sesto anno consecutivo, l’estrazione del vincitore della Lotteria Italia, la lotteria nazionale in vigore dal 1957 che mette in palio 5 milioni di euro come primo premio, è abbinata allo speciale dei Soliti Ignoti – Il ritorno, il game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che andrà in onda questa sera, 6 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle ore 20:35, subito dopo l’edizione serale del Tg1.

Durante la puntata speciale intitolata Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia condotta da Amadeus in diretta dal Teatro delle Vittoria in Roma, verranno svelati anche gli altri biglietti vincenti per quanto concerne i premi di prima categoria.

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2023: gli ospiti

Tra i volti noti dello speciale: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2022/23, quanti biglietti sono stati venduti?

L’agenzia specializzata Agipronews ha elaborato una stima elaborata sul numero di biglietti venduti che, per questa edizione, si aggira attorno ai 6 milioni, circa 400mila tagliandi in meno rispetto al 2021 quando le vendite si attestarono a 6,4 milioni. Le vendite dei biglietti in formato cartaceo e online si sono fermate il 3 gennaio 2023.

Per quanto riguarda i premi giornalieri, il sito di Lotteria Italia riporta: “In totale sono stati assegnati 55 premi da 10.000€ e 5 premi da 20.000€ per un totale di 650.000€: si tratta di una somma considerevole messa a disposizione dei giocatori possessori dei biglietti fortunati. I premi da 10.000€ sono stati assegnati dal 03/10/2022 al 16/12/2022, mentre quelli da 20.000€ dal 19/12/2022 al 23/12/2022“.

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2023: dove seguirlo

Lo speciale andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35, in più è possibile seguirlo in live streaming sulla piattaforma Rai Play da browser PC o da APP per smartphone.

Su TvBlog seguiremo la serata in liveblogging, minuto per minuto, aggiornandovi anche sull'estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022/23.