Gli ascolti tv del venerdì, con la finale di The Voice Kids 3, l’ultima de Il Patriarca, ila satira in ferie e le edizioni straordinarie dei Tg per l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la finale di The Voice Kids 3 (live, vincitrice) ha ottenuto un netto di 3.716.000 telespettatori, share 24,95% (con l’Edizione Straordinaria del Tg1 all’interno che ha registrato 3.811.000, 23,69%). Su Canale 5 la serie Il Patriarca 2, ultima puntata, ha ottenuto 2.238.000 telespettatori, share 14,13%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.317.000, 9,51%. Su Italia 1 il film Interstellar è stato visto da un netto di 912.000 telespettatori, share 6,43%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 597.000 telespettatori, share 3,45%. Su Rai 3 FarWest è stato visto da 572.000, 3,62%. Su La7 Propaganda Live – Best 486.000 telespettatori, share 3,69%. Su Tv8 il film No Time to Die 475.000, 3,22%. Su Rai 2 la diretta dalla Camera per le Dichiarazioni di Voto sulla Finanziaria 287.000 telespettatori, share 1,57%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.247.000, 22,81%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto) 5.437.000, 28,20%; Striscia la notizia su Canale 5 2.694.000 telespettatori, share 13,98%. Su Rai 2 Tg2 Post .000, %. Su Rai 3 Blob ha raccolto 980.000, 5,42% e a seguire Via dei Matti n.0 868.000, 4,65%; Il cavallo e la torre 1.094.000, 5,84%; Un posto al sole 1.381.000, 7,09%. NCIS su Italia 1 registra 1.297.000 telespettatori, share 6,79%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.043.000 telespettatori, share 5,57% e 936.000, 4,80%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.551.000 telespettatori, share 8,01%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 395.000 telespettatori, share 2,06% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 383.000 telespettatori, share 2,04%, e nel programma 513.000, 2,65%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.918.000, 21,66%, e nel game un netto di 4.160.000, 25,72%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 2.012.000 telespettatori, share 15,81% e nel game un netto di 3.285.000, 21,29%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 463.000, 2,59%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 565.000 telespettatori, share 3,25%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 834.000 telespettatori, share 4,68%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 224.000, 1,53%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics (il supercampione) 413.000, 2,33%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 451.000 telespettatori, share 12,15%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 901.000, 19%; Storie Italiane nella prima parte 840.000, 18,89%, e nella seconda 856.000, 17,14%; È sempre Mezzogiorno 1.927.000, 20,39%. Su Rai 2 Binario 2 (ultima puntata) 122.000, 2,65%; I Fatti Vostri ha registrato 341.000, 7,19%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 276.000, 5,47%, nel segmento Extra 220.000, 4,71%; ReStart 258.000, 5,82%; Elisir nella presentazione 236.000, 5,27%, e nel programma 246.000, 5,49%; Mixer Storia 267.000, 4,98%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 493.000, 4,45%; Passato e Presente 412.000, 3,31%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 957.000 telespettatori, share 20,13% e 781.000, 17,51%, con Forum a 1.202.000, 17,43%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 280.000 telespettatori, share 4,54% e su Rete 4 Terra Amara 312.000, 6,38%; Tempesta d’amore 234.000, 5,27%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 273.000 telespettatori, share 5,51% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 592.000, 5,31%. La7 ha ottenuto con Omnibus 219.000 telespettatori, share 4,70%, nel segmento News 130.000, 3,43% e nel Dibattito 232.000, 4,72%; quindi Coffee Break 234.000, 5,28% e L’aria che tira 316.000, 6,14% e L’aria che tira Oggi 489.000, 5,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Telethon 1.275.000, 11,55%; Il Paradiso delle Signore 1.611.000, 17,87%; La vita in diretta nella presentazione 1.816.000, 19,85%, e nel programma 2.207.000, 21,12%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 997.000, 8,57%; BellaMa’ 700.000, 7,62%; Fondazione Telethon – Un successo italiano 420.000, 4,42%. Su Rai 3 Genitori, che fare? 299.000, 3,04%, Telethon 263.000, 2,93%; Aspettando Geo 570.000, 6,30%, Geo 1.219.000, 11,37%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.334.000 telespettatori, share 18,67%, Endless Love 2.303.000, 18,75%; Uomini e donne (live) 2.247.000, 21,41% e nel finale 1.675.000, 18%; Amici di Maria De Filippi 1.269.000, 14,17%; My Home My Destiny 1.233.000, 13,85%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.102.000, 12,01%, nella seconda 1.222.000, 11,92% e nei saluti 1.232.000, 10.69%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 674.000 telespettatori, 5,36%; Person of Interest 409.000, 4,13%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 615.000 telespettatori, 5,28% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 412.000, 4,44%, e il film E io mi gioco la bambina un netto di 341.000, 3,36%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 531.000, 4,40%, nel programma 464.000, 4,78% e nel segmento Focus 414.000, 4,61%; La Torre di Babele Doc 232.000, 2,25%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1.442.000, 19,36%; Telethon 482.000, 12%; su Rai 2 Tg2 Speciale 236.000, 1,64%; il film Io sono Babbo Natale 219.000, 2,64%; Tango (dall’1:27 all’1:59) ha registrato 189.000 telespettatori, share 5,45%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 300.000, 3,87%. Su Canale 5 il film Su Italia 1 il film 12 Giorni di regali un netto di 426.000, 6,67%. Su Italia 1 il film Ex Machina ha registrato un netto di 225.000, 5,45%. Su Rete 4 Caccia alla spia – The Enemy Within un netto di 252.000, 6,45%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.995.000, 23,99%; ore 20:00 4.431.000, 24,29%.

2.995.000, 23,99%; 4.431.000, 24,29%. Tg2 ore 13:00 1.299.000, 10,97%; ore 20:30 782.000, 4,15%.

1.299.000, 10,97%; 782.000, 4,15%. Tg3 ore 14:30 1.357.000, 11,15%; ore 19:00 1.954.000, 13,20%.

1.357.000, 11,15%; 1.954.000, 13,20%. Tg5 ore 13:00 2.687.000, 22,61%; ore 20:00 3.500.000, 19,01%.

2.687.000, 22,61%; 3.500.000, 19,01%. Studio Aperto ore 12:25 944.000, 10,02%; ore 18:30 559.000, 4,57%.

944.000, 10,02%; 559.000, 4,57%. Tg4 ore 12.00 338.000, 4,76%; ore 18:55 693.000, 4,70%.

338.000, 4,76%; 693.000, 4,70%. Tg La7 ore 13:30 722.000, 5,77%; ore 20:00 1.404.000, 7,61%.

Dati AUDITEL™