Arena 60 70 80 con Amadeus su Rai1, ecco quando va in onda

E’ una delle novità più succose dell’inizio della stagione 2021-2022 della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il riferimento è ad Arena 60, 70, 80, la grande discoteca all’aperto che verrà realizzata all’Arena di Verona il prossimo mese di settembre. Una enorme discoteca guidata da un dee jay d’eccezione: Amadeus, uno che nella sua carriera ne ha messe davvero tantissime di canzoni sul piatto e fatto ballare migliaia e migliaia di persone. Ora è arrivato il momento di rimettere i dischi sullo stereo, solo che stavolta i mitici vinili degli anni sessanta, settanta ed ottanta verranno sostituiti dagli interpreti originali di quelle mitiche canzoni, presenti all’Arena di Verona in carne e ossa (ma ci sarà spazio di sentire anche le canzoni di chi non c’è più).

Sarà una grande festa musicale officiata dal direttore artistico e conduttore degli ultimi due Festival di Sanremo e candidato in pectore per guidare anche l’edizione 2022 della più popolare kermesse canora del nostro paese. Questo post per aggiornarvi sulla collocazione di questo programma nel palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Al momento, secondo quanto apprendiamo, Arena 60 70 80 andrà in onda a partire da sabato 25 settembre in prima serata su Rai1, in pratica inaugurando la stagione dell’intrattenimento del sabato sera della rete ammiraglia della televisione di Stato.

In un primo momento, come scritto da queste colonne, le due puntate di Arena 60 70 80 sarebbero dovute andare in onda sabato 2 e sabato 9 ottobre 2021 in prime time sulla Rete 1 della Rai, poi la fuga di Da grande, lo spettacolo di varietà condotto da Alessandro Cattelan, che come vi abbiamo detto andrà in onda di domenica per non scontrarsi direttamente con l’overture di Tu si que vales, ha costretto Rai1 a rivoluzionare il suo palinsesto. Sabato 18 settembre, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Da grande dovrebbe essere posizionato un film, con molto probabilmente (qualora le circostanze lo consentano) una puntata più lunga dei Soliti ignoti di Amadeus (chiusura attorno alle ore 22).

Sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre ecco che il sabato sera di Rai1 sarà dunque occupato dalle due puntate di Arena 60 70 80, mentre si sta spingendo Milly Carlucci a partire sette giorni prima, ovvero sabato 9 ottobre con la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. In tutto questo va registrata l’estrema disponibilità, il coraggio e grande spirito di squadra di Amadeus che non solo accetterebbe di “frenare” il kick off di Tu si que vales con una puntata lunga di Soliti ignoti sabato 18 settembre, ma anche di anticipare la sua Arena di una settimana e di misurarsi tranquillamente con Tu si que vales il sabato sera, cose che solo un grande professionista fa, come Milly Carlucci stessa fa con il suo Ballando con le stelle. Qui non si tratta di blandire nessuno, ma è solo una semplice registrazione dei fatti.

Ricapitolando dunque, l’appuntamento con Arena 60 70 80 è da sabato 25 settembre, per due sabati, in prima serata su Rai1 con Amadeus.