Tu si que vales dal 18 settembre, Da grande si sposta? E Milly sorride

Pensavo fosse un programma televisivo ed invece era un calesse. Permettetemi questo accostamento ricavato da un celebre film del grande Massimo Troisi, accostamento senza dubbio indegno, per raccontare quello che spesso è un programma televisivo. Un coacervo cioè di cose che vanno ben al di la di quello che viene appunto riassunto con il termine di “programma televisivo“. Una delle cose, fra le più importanti sopratutto per qualcosa destinato ad una televisione commerciale e prodotto da una società controllata per il cinquanta per cento dalla medesima, è creare lavoro con tutto ciò che ne consegue, in primis ovviamente dar da vivere ai propri dipendenti. Ecco dunque che una trasmissione televisiva diventa fondamentale anche per questo motivo e non solo per le pur importanti -editorialmente parlando- questioni squisitamente artistiche. Quest’anno Amici, programma importantissimo nell’economia editoriale di Mediaset e di Fascino, parte prima, quasi due mesi prima, che significa -più o meno- otto trasmissioni in più il sabato pomeriggio e una quarantina di day time pomeridiani in più su Canale 5, oltretutto di maggior durata. La mancanza di una edizione di Temptation island vip ha certamente pesato su questa decisione (vedi tema affrontato ad inizio di questo post). Con Amici, per far filotto, parte, secondo quanto si apprende, anche Tu si que vales, di cui in questo periodo sono partite le tribolate registrazioni, partirà proprio sabato 18 settembre in prima serata su Canale 5 (sabato 18 era in ballottaggio con il sabato successivo).

Ebbene, come è noto su Rai1 partirà il nuovo varietà condotto da Alessandro Cattelan Da grande, in onda in diretta dagli studi milanesi della Rai siti in via Mecenate. Con la messa in onda (per ora) della prima di TSQV a sabato 18 settembre 2021, Da grande resterà o se ne andrà? Fra le varie idee in campo ci sarebbe quella di uno spostamento in altra serata (ricordiamo che Da grande in un primo momento era stato appoggiato il mercoledì sera), oppure semplicemente si anticiperà la messa in onda a sabato 11 settembre, oppure ancora la prima di questa trasmissione resterà sabato 18 settembre?

Domande a cui presto sarà data una risposta. In tutto questo però c’è una persona che sarà piuttosto contenta di una messa in onda così anticipata di Tu si que vales e quella persona è Milly Carlucci, che quindi potrebbe andare in onda con le sue ultime puntate di Ballando con le stelle (due, tre?) da sola il sabato sera, riuscendo così ad alzare la media dell’edizione 2021 di questo storico show del sabato sera della prima rete Rai che come è noto partirà sabato 16 ottobre.