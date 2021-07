Tu si que vales, partono le registrazioni, cast confermato

Se i palinsesti Rai sono stati presentati i giorni scorsi e quelli Mediaset solo qualche ora fa, con ampi proclami, iniziano a concretizzarsi le parole spese durante quelle presentazioni. In particolare vogliamo parlare oggi del sabato sera autunnale di Canale 5 con il varietà campione di ascolti di questa fascia oraria Tu si que vales. Il programma prodotto da Fascino e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, torna con una mitragliata di conferme, tutto il cast infatti risulta essere confermato anche per l’edizione in arrivo.

Veniamo ora a parlarvi della data di partenza dell’edizione 2021 di Tu si que vales. Per la verità il varietà campione di ascolti del sabato sera d’autunno di Canale 5 non ha ancora una data ufficiale di messa in onda. In un primo momento si parlava di sabato 2 ottobre, ma si sta facendo avanti anche l’ipotesi che la prima puntata della nuova serie di Tu si que vales andrà in onda già sabato 18 settembre. Nel caso il programma iniziasse sabato 2 ottobre, la partenza arriverebbe giusto due sabati prima l’inizio della nuova serie di Ballando con le stelle, al momento appoggiata al 16 di ottobre, ma proprio quel sabato, ovvero il primo sabato del mese di ottobre, andrà in onda su Rai1 la prima delle due puntate previste dello spettacolo musicale Arena ’60 ’70 ’80 condotto da Amadeus dall’Arena di Verona.

Se invece la nuova serie di Tu si que vales partisse sabato 18 settembre, come vorrebbero le ultime voci, avrebbe contro su Rai1 la prima delle due puntate del programma Fremantle Da grande condotto dall’eterno ragazzo della tv Alessandro Cattelan, che come è noto andrà in onda in diretta su Rai1 il 18 ed il 25 settembre. Tornando al fatto che la nuova stagione televisiva sta iniziando a concretizzarsi proprio in questi giorni, siamo in grado di anticiparvi che proprio nelle prossime ore, con più esattezza dalla prossima settimana, inizieranno le registrazioni della nuova serie di Tu di que vales, con il cast del programma, come detto confermato in toto, che si ritroverà nei teatri di posa romani da dove si realizza la trasmissione, impegnato nelle registrazioni delle prime puntate dello show di Canale 5.

Nel frattempo circolano voci, nonostante i proclami fatti durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che il contratto di Maria De Filippi con l’azienda pensata, fondata e messa in piedi da Silvio Berlusconi non sia stato ancora firmato. ma forse si tratta solo di dettagli ancora da definire visto il fatto che settimana prossima -come anticipato- partiranno le registrazioni di Tu si que vales. Sarà davvero cosi, oppure alla fine ci potrà essere un colpo di scena? Vedremo.