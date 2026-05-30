PSG-Arsenal, finale di Champions League: tutto quello che c’è da sapere | Formazioni, dove vederla, arbitro e le quote

C’è qualcosa di simmetrico nella storia di questa finale. Il PSG arriva a Budapest da campione in carica: un anno fa a Istanbul aveva battuto nettamente l’Inter conquistando la prima Champions League della sua storia dopo molti tentativi e investimenti miliardari, spezzando finalmente una maledizione europea che sembrava interminabile.

L’Arsenal arriva con un’altra storia da raccontare: vent’anni esatti fa, nell’edizione 2006, giocò la sua unica finale di Champions e la perse contro il Barcellona di Ronaldinho allo Stade de France di Parigi. E da allora non ci era più tornato. Ciò che succede oggi alla Puskás Aréna di Budapest, alle 18.00, deciderà quale delle due narrazioni potrà chiudersi con un lieto fine.

Entrambe le squadre arrivano alla finale avendo già vinto il proprio campionato: il PSG ha dominato la Ligue 1, l’Arsenal ha conquistato la Premier League dopo una lunga attesa al termine di un torneo strepitoso. Una doppietta con la Champions renderebbe la stagione di entrambe semplicemente storica. Solo una può riuscirci.

La ultimissime: Dembelé recuperato, Calafiori titolare, assente Ben White

Il PSG recupera per la finale sia Hakimi che Dembelé, entrambi rientrati in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. Per Luis Enrique è una notizia fondamentale: Dembelé è stato il giocatore più incisivo nella fase a eliminazione diretta e la sua presenza nella trequarti cambia completamente le letture difensive degli avversari. Kvaratskhelia dall’altra parte resta il capocannoniere ancora in gioco nel torneo con dieci reti.

L’Arsenal deve invece fare a meno di Ben White, infortunato nelle ultime settimane. Al suo posto Timber sulla destra della difesa, con Calafiori confermato a sinistra come titolare inamovibile nel sistema di Arteta. David Raya, che ha stabilito numeri straordinari nella fase a eliminazione diretta per le reti subite, parte con la concreta possibilità di stabilire il record di imbattibilità per una singola stagione di Champions League.

PSG-Arsenal, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Ruíz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta.

Assenti PSG: nessuno.

Assenti Arsenal: Ben White (infortunato).

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn (Germania). Quarto uomo: Sandro Schärer (Svizzera). VAR: Bastian Dankert (Germania).

PSG-Arsenal, i precedenti recenti

Le due squadre si sono già affrontate nella scorsa edizione della Champions League. Il PSG ha vinto entrambe le sfide della fase a eliminazione diretta: 1-0 ad Londra il 29 aprile 2025, 2-1 a Parigi il 7 maggio 2025. Prima di questi due confronti ravvicinati, risalendo al 2024, l’Arsenal aveva vinto 2-0 a Londra nella fase a gironi. Il bilancio complessivo nelle ultime cinque sfide vede il PSG avanti con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Sei reti per parte.

Le quote

I bookmaker vedono la partita sostanzialmente in equilibrio con una leggera preferenza per il PSG, fresco di titolo europeo e con un attacco considerato il più pericoloso d’Europa. La vittoria del PSG è offerta mediamente intorno a 2.30, quella dell’Arsenal intorno a 2.90, il pareggio (con eventuale prosecuzione ai supplementari) intorno a 3.40. Tra i marcatori del primo gol, Kvaratskhelia e Dembelé sono i favoriti per il PSG, Saka e Gyokeres per l’Arsenal. Si gioca responsabilmente. 18+.

La posta in gioco oltre la coppa

Chi vince stasera non porta a casa solo la Champions. In estate affronterà l’Aston Villa di Emery nella Supercoppa Europea, e a fine anno parteciperà alla Coppa Intercontinentale.

C’è poi la questione del Pallone d’Oro: in attesa di capire come andranno i Mondiali, una vittoria questa sera potrebbe fare la differenza per Declan Rice (Arsenal) e Dembelé o Kvaratskhelia (PSG). Kvaratskhelia sconta però la mancata qualificazione della Georgia ai Mondiali.

Due allenatori spagnoli, due filosofie diverse, un campo neutro. Mikel Arteta è il quarto tecnico spagnolo a raggiungere una finale di Champions con una squadra non spagnola, dopo Benitez, Guardiola e lo stesso Luis Enrique. Entrambi hanno la stessa percentuale di vittorie in Champions in questa stagione. Uno dei due, stasera, scriverà qualcosa di definitivo.

Dove vedere PSG-Arsenal in TV e streaming

PSG-Arsenal, finale di Champions League 2025/2026, si gioca sabato 30 maggio alle 18.00 alla Puskás Aréna di Budapest. Non è prevista trasmissione in diretta in chiaro in Italia. Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), in streaming su Sky Go e NOW. In differita gratis su TV8 alle 21.00.