Mattino Cinque chiude in bellezza: stagione da record nella fascia diurna, i numeri di un successo

Mattino Cinque chiude la stagione da leader nella fascia daytime mattina. Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua a crescere: 7 punti in più di Auditel rispetto allo scorso anno. I dati di un successo video e social.

Mattino Cinque è un riferimento per le reti Mediaset. A Cologno Monzese hanno sempre fatto dell’informazione approfondita un punto focale all’interno dell’offerta televisiva. Il formato si va ad aggiungere all’operato dei Tg con un contenuto a sè stante sempre aggiornato e pronto che possa fare da raccordo all’interno della giornata del telespettatore medio. Mattino Cinque si conferma una certezza del daytime mattina con numeri che sottolineano quanto la condotta del format sia vincente e notevolmente in crescita.

Non è solo una questione di numeri, ma anche di approccio alla notizia ed extra che vengono regalati all’utente medio che può ascoltare le notizie del giorno tra approfondimenti e specifiche per farsi immediatamente un quadro della situazione. Un occhio indiscreto e puntuale che va ben oltre la sterile rassegna stampa.

Mattino Cinque da record: una stagione in costante crescita

La trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi conferma una formula di infotainment solida e riconoscibile che ha saputo, nel corso di questa stagione, conquistare anche ulteriori fasce di pubblico. Non solo all’interno di quella che è, ormai, una comfort zone di palinsesto ma anche grazie all’apporto determinante dell’orizzonte social. La componente delle piattaforme si è rivelata determinante nelle scelte all’interno di quello che, ancora oggi, si conferma essere un tamtam mediatico incessante. Veniamo ai numeri: la trasmissione registra una media ponderata d’ascolto pari al 22,3% di Share per quanto riguarda il pubblico totale.

21,4% sul target commerciale. La differenza è sottile, ma sostanziale. Il target commerciale è quello che guardano i partner. Il dato sottolinea come la trasmissione sia in grado di accattivare fasce di pubblico e determinare anche profili di potenziali utenti commerciali. Tradotto ancora meglio: le pubblicità che girano nel corso del daytime mattina, durante Mattino Cinque, rendono meglio. Ecco perché Mediaset, attraverso l’espansione di determinati contenitori, ha implementato anche la diffusione promozionale esterna.

I numeri di un successo

Tramite Infinity, infatti, è possibile promuovere la propria attività commerciale con l’inserimento di un banner dedicato all’interno dell’app ufficiale. Iniziativa riproposta anche nel corso delle trasmissioni più seguite, tra cui Mattino Cinque. Un arricchimento ulteriore per Cologno Monzese che non solo conquista platee televisive, ma incentiva anche possibili investitori e investimenti per il futuro. Rimanendo in tema di avvenire, Mattino Cinque registra 900.715 spettatori medi.

Zoccolo duro di affezionati da coltivare anche nella prossima stagione. Lo scorso 29 maggio 2026 il programma ha chiuso i battenti per dare appuntamento alla stagione prossima. L’inizio del capitolo successivo, sul piano televisivo, dovrà ripartire da questo punto focale. Un tassello di estimatori che dovrà essere mantenuto e possibilmente accresciuto, anche in termini di fasce di riferimento. Nello specifico: il 26% degli affezionati si riversa sulla linea temporale che va dai 15 ai 34 anni.

Ascolti, gradimento e investimenti

Dato anagrafico fondamentale perchè sottolinea la voglia dei più giovani, laureati e non, di restare aggiornati. Lo fanno, in prevalenza, grazie a Mattino Cinque. Spiegata, in tal senso, anche la massiccia presenza sugli account social che diventano un’appendice imprescindibile per il piccolo schermo. La crescita rispetto all’anno precedente è di quasi 7 punti. Upgrade sottolineato anche dal Direttore di Rete, Giancarlo Scheri: “Un successo che nasce dalla capacità di coniugare autorevolezza, tempestività e vicinanza al pubblico, grazie al lavoro di Federica Panicucci e Francesco Vecchi e all’impegno costante della squadra di Videonews. L’appuntamento con l’informazione mattutina di Canale 5, da lunedì proseguirà con “Morning News” condotto da Dario Maltese”.

Passaggio di testimone che segna anche la rotta del futuro prossimo indicata dal Patron Pier Silvio Berlusconi nella recente conferenza stampa tenuta a Cologno Monzese: maggior spazio all’informazione dedicata con approfondimenti mirati che non tradiscano il talk show con quelle che sono le priorità e il valore aggiunto indicato dagli utenti. Un binomio che porta ascolti, gradimento e investimenti. La tris che è riuscita a portare Mediaset su livelli importanti anche lontano dai confini italiani. Cologno Monzese resta un modello economico e un riferimento televisivo con cui persino l’estero deve fare i conti. Il buongiorno, è il caso di dirlo, si vede dal Mattino (Cinque).