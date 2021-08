Arena 60 70 80 a settembre con Amadeus su Rai1, ecco i primi ospiti

Lui è ormai diventato il referente musicale della Rai, parliamo di Amadeus da poco confermato alla direzione artistica e conduzione del Festival di Sanremo. Ma prima di tutto ciò, sempre parlando di musica, avrà un impegno nuovo nella sua folta agenda, quello con lo spettacolo musicale che aprirà l’intrattenimento del sabato sera di Rai1 a settembre. Sabato 25 settembre infatti, in prima serata su Rai1, andrà in onda la prima delle due puntate dello spettacolo musicale Arena 60 70 80. Un grande show musicale che verrà registrato presso l’Arena di Verona il 12 ed il 14 di settembre (biglietti in vendita sul circuito Ticket one) e condotto da Amadeus che torna così al suo primo amore, quello di dee jay. Un ritorno agli anni della sua giovinezza quando dalle radio locali metteva in onda le canzoni di quei tempi, segnatamente quelle degli anni ottanta nel suo caso.

Questo spettacolo musicale però darà spazio ai grandi brani della musica italiana ed internazionale anche degli anni settanta e degli anni sessanta. L’Arena, che è stata la patria del mitico Festivalbar di Vittorio Salvetti per tanti anni, diventerà ancora una volta un grande Juke box, grazie al quale riascolteremo quelle intramontabili canzoni che sono state la colonna sonora della vita di tanti italiani. Come spesso capita la musica e le canzoni sono il grimaldello che ci fa aprire il baule dei ricordi riposto negli angoli più nascosti della nostra mente, esattamente come quei bauli posizionati nelle soffitte oppure nelle cantine delle nostre case, contenenti le tessere della nostra esistenza.

Ecco dunque che nelle due serate di Arena 60 70 80 troveranno spazio tante, anzi tantissime di queste piccole e grandi chiavi della nostra memoria e saremo tutti pronti a ballarle e a cantarle in una specie di karaoke virtuale che coinvolgerà non solo gli spettatori presenti all’Arena di Verona, ma scommettiamo anche tutto il pubblico che sarà sintonizzato sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Abbiamo detto dei tanti ospiti che saranno presenti all’Arena di Verona e che animeranno la serata interpretando questi famosi brani, qui oggi siamo in grado di darvi una prima lista, ovviamente ancora incompleta, di chi parteciperà alle due puntate di Arena 60 70 80. Si parte da una delle band più rappresentative degli anni ottanta, ovvero gli Europe. Poi una delle cantanti italiane più famose della nostra musica leggera, tornata ora in grande auge, ovvero Orietta Berti, che in autunno sarà la nuova coach della seconda edizione di Voice senior con Antonella Clerici su Rai1. Poi ancora il mitico Gazebo e la sua “I like Chopin“, riascoltiamola:

Ospiti di Arena 60 70 80 poi Patty, Pravo, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Umberto Tozzi con Raf, Samantha Fox e Alan Sorrenti, quest’ultimo che tutti ci ricordiamo con i suoi brani “Figli delle stelle, “Non so che darei” e la mitica “Tu sei l’unica donna per me“. Vediamo una sua esibizione proprio dall’Arena di Verona nel Festivalbar del 1979 in una inedita versione mixata in lingua inglese di “Tu sei l’unica donna per me” :

A tutti questi ospiti se ne aggiungeranno molti altri di cui vi daremo conto prossimamente. Nel frattempo vi ricordiamo i due appuntamenti con Arena 60 70 80 con Amadeus (di fresca conferma al Festival di Sanremo) il sabato sera su Rai1 contro Tu si quel vales, il 25 settembre e il 2 di ottobre 2021.