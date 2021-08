Finalmente è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda il tanto agognato Ama-ter a Sanremo. Amadeus condurrà il Festival di Sanremo anche nel 2022.

Per il conduttore, impegnato a settembre con le due serate-evento Arena ’60 ’70 ’80, si tratterà della terza kermesse sanremese consecutiva, ovviamente anche per quanto concerne il ruolo di direttore artistico.

Amadeus ha confermato la sua presenza sul palco del Teatro Ariston con una serie di dichiarazioni concesse nell’edizione serale odierna del Tg1:

Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese.