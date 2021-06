Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della stagione 2021/2022, che si è tenuta oggi, 22 giugno 2021, nella Sala degli Arazzi di Viale Mazzini, a Roma, non è stata annunciata alcuna novità rilevante riguardante la 72° edizione del Festival di Sanremo.

Bocche cucite, anche per quanto riguarda l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest che andrà in onda sempre nel 2022.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, in quanto a novità degne di nota, ha sostanzialmente dichiarato che Sanremo tornerà nella sua collocazione abituale ossia inizi di febbraio:

Riguardo il Festival e l’Eurovision, è tutto top secret. I lavori sono cominciati ma non abbiamo definito conduzioni e direzioni artistiche, soprattutto sull’Eurovision, dato che dovremo anche scegliere la città ospitante e seguire le regole dell’EBU per definire le norme che il grande show deve ammettere. Riproporremo Sanremo nella prima settimana di febbraio.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, l’argomento Sanremo è tornato più volte. Coletta ha ammesso che il discorso riguardante un ipotetico “Ama ter” è ancora aperto:

Non abbiamo ancora definito i nomi. Stiamo lavorando prima sull’idea. Riguardo Amadeus, lui aveva detto che l’esperienza sanremese è chiusa. In questi mesi, ci siamo parlati molto. Stiamo dialogando anche con lui, di Sanremo. Mi sento di dire che sarebbe abbastanza fisiologico mettere insieme Sanremo ed Eurovision ma, essendo vicini, penso che sia premiante una diversificazione. Penso che oggi non sia più possibile tornare ad un Sanremo più classico. Il passaggio è stato netto. Il lavoro di direttore artistico di Amadeus è stato significativo, non è così trascurabile e sostituibile. Fiorello? Per ora, ci diciamo solo “Come stai”! Veramente, al momento non abbiamo ancora scelto.