The voice senior 2: Orietta Berti fra i coach

Orietta Berti a The voice senior. Questa è l’indiscrezione che la nostra testata è in grado di annunciare. La celebre cantante emiliano romagnola dunque conquista la prima serata di Rai1 ed è il gran colpo della seconda edizione di The voice senior in partenza su Rai1 da venerdì 19 novembre con la conduzione di Antonella Clerici. L’Oriettona nazionale prenderà il posto di Albano nel cast di coach che animerà la nuova edizione della novità più forte dell’intrattenimento di Rai1 della scorsa stagione televisiva.

Dunque il gruppo di coach di The voice senior 2 sarà formato da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e appunto Orietta Berti. Fuori dunque Albano e la figlia Jasmine Carrisi. La Berti è assolutamente perfetta per questo programma, per altro l’interprete di “Quando ti sei innamorato” nell’ultimo Festival di Sanremo era stata anche contattata dal team che realizza Tale e quale show per entrare nella giuria al posto di Vincenzo Salemme, poi alla fine della fiera Orietta sarà a The voice senior, mentre a Tale e quale arriverà quasi sicuramente Cristiano Malgioglio.

Orietta Berti, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ha avuto una rinascita professionale che l’ha portata alla grande popolarità anche nel pubblico più giovane e non solo in quello più vicino alla sua età anagrafica cui era già notissima, lei appunto grande protagonista della musica leggera italiana da tanti anni. Prova della vicinanza con il mondo più giovane è il brano che ha inciso insieme a Fedez e Achille Lauro dal titolo “Mille”.

Orietta Berti è stata in qualche modo “iniziata” al mondo della televisione negli anni novanta quando è stata chiamata da Mara Venier nelle sue famose Domeniche in di quel periodo. Poi è diventata ospite fissa dei programmi di Fabio Fazio, dove nelle ultime stagioni televisive ha partecipato al Tavolo di Che tempo che fa. Una donna dunque Orietta che ha saputo navigare fra i vari petali dei fiori del mondo dello spettacolo sempre con la sua innata naturalezza e simpatia, condite da una prorompente ingenuità, vera o finta che fosse.

Colpaccio dunque per The voice senior 2 di Antonella Clerici che dunque tornerà con una nuova edizione di sei puntate (una in più rispetto all’anno passato) da venerdì 19 novembre in prima serata dopo la conclusione sette giorni prima del Tale e quale show 2021 di Carlo Conti.