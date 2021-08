Arena ’60 ’70 ’80: gli ospiti, le canzoni e quando va in onda

Arena ’60 ’70 ’80 saranno due serate-evento, che andranno in onda su Rai 1, condotte da Amadeus, completamente dedicate alle canzoni che hanno maggiormente segnato gli anni ’60, gli anni ’70 e gli anni ’80.

L’evento sarà prodotto da Arcobaleno Tre.

Arena ’60 ’70 ’80: quando va in onda?

Le puntate andranno in onda su Rai 1, in prima serata, sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre 2021, come anticipato da TvBlog.

Lo show sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Radio 2 sarà la radio ufficiale.

Arena ’60 ’70 ’80: le puntate

Lo show consisterà in due serate-evento.

Arena ’60 ’70 ’80: le canzoni

Durante lo show condotto da Amadeus, verranno omaggiate le canzoni iconiche che hanno segnato trent’anni di musica.

Riascolteremo, quindi, hit prodotte in Italia, che sono diventate successi in tutto il mondo, canzoni d’autore e brani internazionali che hanno fatto ballare l’Italia e il mondo intero.

Tra le canzoni che verranno omaggiate nel corso delle due serate, le prime che sono state citate nel corso della conferenza stampa di presentazione sono state The Final Countdown, I Like Chopin, Masterpiece e Ti Amo.

Arena ’60 ’70 ’80: i cantanti

I primi nomi confermati per l’evento, durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati i seguenti: gli Europe, Gazebo, Loredana Bertè, Patty Pravo, Umberto Tozzi e Raf.

Amadeus ha dichiarato che l’obiettivo sarà quello di avere tutti i più grandi protagonisti musicali di ogni decennio.

Arena ’60 ’70 ’80: Amadeus

In questo show, Amadeus tornerà a ricoprire il ruolo di dj. Le canzoni che verranno omaggiate nel corso delle due serate, infatti, sono le stesse che Amadeus proponeva nelle serate in discoteca, durante gli inizi della sua carriera, e quando iniziò a farsi strada nel mondo delle radio.

Uno dei nuclei fondamentali della scena sarà una consolle, dietro la quale Amadeus farà ascoltare la sua playlist, intervistando anche i cantanti che animeranno le due serate.

Arena ’60 ’70 ’80: l’Arena di Verona

Le due serate verranno registrate all’Arena di Verona, il 12 e il 14 settembre 2021.

Amadeus condurrà un evento sul palco dell’Arena di Verona per la prima volta nella sua carriera.

L’Arena di Verona sarà “vestita” con i simboli e le icone di quel periodo.

Arena ’60 ’70 ’80: biglietti

I biglietti per assistere alle due serate sono disponibili sul circuito Ticketone.

Nell’Arena di Verona, saranno presenti 6mila spettatori.