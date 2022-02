Amici 2022: Stefano De Martino verso la giuria del serale

Amici sta entrando sempre più nel vivo ed il percorso delle ragazze e dei ragazzi, ballerini e cantanti della scuola di talenti più celebre della nostra televisione, si sta avvicinando sempre di più al traguardo del serale, che per molti di loro è certamente il punto più ambito della loro esperienza nella scuola d’arte di Maria De Filippi.

Un percorso quello di Amici che quest’anno si è dovuto spostare alla domenica pomeriggio per far da traino al raddoppio settimanale del giorno di festa del programma di varietà Verissimo condotto da Silvia Toffanin e che ha diviso praticamente a metà la platea televisiva in condominio con la Domenica in diretta e condotta dalla sua amica Mara Venier, che a dispetto dei mezzi a disposizione rispetto al varietà di Canale 5, non solo gli ha tenuto testa, ma qualche volta e a tratti ha pure operato il sorpasso.

Ma ora è giunto quasi il momento di pensare alle puntate serali dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, che andranno in onda nei sabati sera di Canale 5 dal mese di marzo contro Ulisse (e dintorni “volanti”) di Rai1. Mentre il gruppo di ragazzi che parteciperanno a questo nuovo segmento serale di Amici si stanno scegliendo nelle puntate dell’appuntamento live della domenica pomeriggio, si inizia a studiare il gruppo di giurati che giudicheranno le perfomance dei ragazzi nel serale.

Fra le voci che circolano nell’ambiente quella che appare la più probabile e più vicina alla scelta finale di Maria De Filippi riguarda Stefano De Martino che dovrebbe far parte anche quest’anno della giuria di Amici di Maria De Filippi 2022. D’altronde il rapporto di grande amicizia e complicità fra Stefano e Maria è talmente solido che ogni rimpatriata del conduttore di Bar stella ad Amici viene accolta da tutto il team che confeziona questa trasmissione con grande gioia e giubilo.

Ecco dunque che Stefano De Martino -impegnato ora in STEP e successivamente in Made in Sud sulla Rete 2 della Rai- nella giuria di Amici di Maria De Filippi serale 2022 appare come qualcosa di più che una semplice voce di corridoio.